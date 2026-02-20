El Jardín Botánico vuelve a abrir este sábado tras el cierre temporal por las recientes borrascas

El Real Jardín Botánico de Córdoba reabre sus puestas este sábado tras el cierre temporal de sus instalaciones, provocado por las recientes borrascas, recuperando así su actividad habitual y su programación de actividades.

Tras varias semanas de revisión y puesta a punto de sus instalaciones, el recinto volverá a abrir en su horario habitual, manteniendo solo algunas zonas restringidas al paso para garantizar la seguridad de los visitantes.

Con la reapertura, el Jardín Botánico retoma también su calendario de actividades y celebrará este domingo, de 10.00 a 14.00 horas, su tradicional Mercado de artesanía y productos vinculados al entorno natural, que incluye además un taller infantil a las 12.00 horas.

El próximo 6 de marzo, a las 18.00 horas, tendrá lugar una charla-coloquio titulada La naturaleza en las salinas. ¿Puede un lugar inspirar una historia?, organizada por la Sociedad Amigos del Jardín, que pretende intercambiar conocimientos y experiencias en torno al mundo vegetal y la conservación.

Los días 7 y 8 de marzo, este espacio municipal acogerá la VI Feria de Orquídeas y Plantas de Colección, junto con el Mercado de Trueque de plantas. Un total de 11 especialistas de España y Portugal participarán en este encuentro especializado, que también tendrá un taller práctico dirigido a personas aficionadas y coleccionistas.

El presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que “queremos que el Jardín Botánico vuelva a llenarse de familias, escolares y amantes de la naturaleza después de estos días intensos de trabajo en los que todo el equipo humano se ha volcado para evaluar y reparar los daños en el menor tiempo posible ”. Asimismo, ha añadido que “nuestro Jardín es un espacio vivo y de referencia ambiental, que afortunadamente podemos reabrir con todas las garantías y retomar una programación muy esperada por los cordobeses”.