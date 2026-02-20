Isabel Machuca, nueva subdirectora científica del Caizem.

La doctora Isabel Machuca, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha sido nombrada nueva subdirectora científica médica del Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem).

El Caizem, creado mediante convenio entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación de Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), refuerza con esta incorporación su apuesta por la anticipación, la vigilancia y la investigación aplicada frente a amenazas emergentes, con especial atención al desafío creciente de la resistencia antimicrobiana, informa la Junta en una nota de prensa.

Un “reto ilusionante” ante nuevos desafíos

La doctora Machuca asume esta nueva etapa en un contexto marcado por la presión asistencial y el avance de los microorganismos multirresistentes. Define su nombramiento como “un reto ilusionante” y sitúa como eje estratégico el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental en un marco común de prevención y respuesta.

Isabel Machuca (i), nueva subdirectora científica del Caizem. / CÓRDOBA

Su trayectoria profesional, estrechamente vinculada al manejo de infecciones complejas y pacientes críticos, orientará su labor hacia el refuerzo de la detección precoz, el análisis epidemiológico y la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones sanitarias.

Vigilancia integrada y alerta precoz

Entre sus prioridades figura consolidar al Caizem como un “nodo científico-operativo” capaz de transformar datos en decisiones y reducir la incertidumbre ante riesgos emergentes. La estrategia pasa por potenciar sistemas de alerta temprana, identificar patrones clínicos relevantes y orientar la investigación hacia preguntas con impacto real en la práctica asistencial.

La nueva subdirectora subraya que la misión del centro no se limita al estudio de brotes, sino que debe fortalecer capacidades sostenibles de vigilancia, anticipación y respuesta, incluyendo el desarrollo futuro de un centro de alta bioseguridad en Córdoba.

One Health como marco imprescindible

El enfoque One Health permitirá conectar ámbitos que tradicionalmente han trabajado de forma paralela, impulsando redes de vigilancia integradas entre hospitales, salud pública, veterinaria y medio ambiente.

De cara a los próximos años, Machuca identifica como principales retos para Andalucía la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, el impacto del cambio climático en la epidemiología infecciosa y el incremento de bacterias multirresistentes, que hacen imprescindible reforzar el uso adecuado de antimicrobianos y la investigación aplicada.

Con este nombramiento, el Caizem consolida su estructura científica en un momento clave para la preparación del sistema sanitario ante amenazas infecciosas emergentes.