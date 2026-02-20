Impulsan la construcción de casi 30 VPO en la adaptación de un local ubicado en un residencial de Arroyo del Moro

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto dar la semana que viene el permiso necesario para construir hasta 29 viviendas de protección oficial con precio limitado en los locales de un edificio residencial del barrio de Arroyo del Moro. La conversión de locales a viviendas es un asunto que se repite desde hace tiempo en las comisiones de licencias de Urbanismo, pero no es habitual que esos pisos resultantes se comercialicen como vivienda protegida, ni tampoco que lo hagan en tal cantidad. Es más, a la misma comisión de la semana que viene se abordarán otras adaptaciones similares, pero sin ser VPO y sin suponer esa destacada cantidad resultante de pisos.

Según la información facilitada a este periódico por fuente de la GMU, la solicitud para este proyecto se formalizó a finales del año 2022. Es la empresa Proyectos Urbanísticos Aguilar la que impulsa la iniciativa, que pretende convertir los bajos del número 19 de la calle Isla Gomera en 29 pisos de VPO.

El proyecto es llamativo por varias cosas. Por un lado, la vivienda protegida no es un régimen que abunde ahora mismo en la ciudad, aunque sí ha empezado a remontar en los últimos años. Los nuevos barrios tienen reservas establecidas para este tipo de pisos, aunque la mayoría están ya colmatados. Se espera como agua de mayo la materialización del futuro barrio Huerta de Santa Isabel Oeste, ahora mismo en urbanización. Allí, de las más de 3.600 viviendas que se construirán, la mitad serán de VPO.

Vimcorsa tiene en marcha varios proyectos, además de los planteados en esa futura zona. Se trabaja ya en VPO en el Campo de la Verdad y en San Rafael de la Albaida, y se está a la espera de que el Gobierno urbanice los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde también hay reserva para ello.

La conversión de locales en viviendas lleva en auge ya varios años y se ha convertido en una de las claves para impulsar el parque residencial en zonas tradicionales. Según la información avanzada por este periódico hace menos de un mes, desde 2018 se han concedido 1.063 licencias para este tipo de actuaciones, que han movilizado una inversión total de 18,4 millones de euros. Sin embargo, en niguna de esas operaciones la vivienda resultante se había comercializado en régimen de VPO.