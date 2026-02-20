El Imdeec licita la elaboración de un estudio sobre el impacto económico del temporal y los cortes de tren en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha reforzado su estrategia para dar una respuesta integral a las consecuencias económicas derivadas de los recientes fenómenos meteorológicos adversos y de los problemas en las infraestructuras ferroviarias tras el accidente de Adamuz.

Después del anuncio realizado ayer por el alcalde, José María Bellido, de ayudas para el sector hotelero de la ciudad por este motivo, el organismo iniciará la próxima semana una ronda de contactos directos con diversas asociaciones sectoriales para evaluar de primera mano los daños causados y emprender la recuperación tras un mes duro para Córdoba, con dos emergencias de primer nivel.

Ambiente en los negocios de la Judería, tras el paso de las borrascas. / Manuel Murillo

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha querido subrayar la importancia de esta acción conjunta y ha señalado que “nuestro compromiso es con todo el tejido productivo cordobés, sin excepción; este Ayuntamiento no va a dejar a ningún sector atrás y trabajaremos para que las medidas de apoyo lleguen de forma justa a todos los empresarios y autónomos que se han visto perjudicados por estas circunstancias extraordinarias”.

Licitación del estudio

Como soporte fundamental para estas actuaciones, el Imdeec ha publicado la licitación para la elaboración de un estudio técnico sobre el impacto económico en el municipio, el cual deberá analizar detalladamente las consecuencias derivadas de la interrupción en la línea de alta velocidad, así como el impacto causado por el conjunto de borrascas sucesivas, integrando obligatoriamente la información recabada en las consultas con los sectores afectados.

Este informe será una herramienta clave para dimensionar con rigor científico el alcance real de estos incidentes, por lo que la entidad que resulte adjudicataria dispondrá de un plazo de 30 días para entregar el estudio y tendrá la obligación contractual de mantener reuniones de trabajo con las asociaciones de los sectores económicos locales para garantizar que el análisis sea fiel a la realidad.

A este respecto, ha puntualizado la presidenta del Imdeec, “este estudio no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta de precisión que nos permitirá cuantificar con rigor el impacto real en cada sector para que ninguna ayuda se diseñe a ciegas, basando nuestras decisiones en datos objetivos que respalden las necesidades de nuestras empresas ante otras instituciones". Esta nueva fase de diagnóstico complementa las ayudas ya aprobadas para el sector hotelero y turístico.

El compromiso del Imdeec es analizar la situación con la mayor celeridad posible para poder actuar con la máxima rapidez, reafirmando su voluntad de extender este apoyo al resto del tejido productivo y garantizar que todas las empresas cordobesas dispongan de los recursos necesarios para superar esta situación.