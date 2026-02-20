Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 20 de febrero de 2026

Muestra de teatro aficionado

‘Oniris el musical’

Espectáculo Oniris el musical, de Martín Torres García por la compañía Olimpo Teatro. Entrada: 5 euros.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Ciclo de música antigua

Actúa el cuarteto Sephardica

Dentro del ciclo de Música antigua, tendrá lugar la actuación del cuarteto Sephardica, un viaje por las músicas de Al-Ándalus bajo la luz del pensamiento de Ibn Rushd.

CÓRDOBA. Iglesia de Santa Victoria. Plaza de Santa Victoria, 1. 19.30 horas.

Monólogo de humor

‘De cara al público’

Monólogo de humor donde Dannusx traslada al escenario sus vivencias y anécdotas trabajando en atención al cliente.

CÓRDOBA. Teatro El Brillante (La Salle). Ctra. de las Ermitas. 21.00 horas.

Música

Concierto de Pancho Varona

Llega a Córdoba con su gira Punto y seguido. Concierto que rinde homenaje a su trabajo con artistas como Ana Belén o Los Secretos.

CÓRDOBA. Sala Long Rock. Teniente Braulio Laportilla, 6. 21.30 horas.

Música

Actuación de Agrupaciones de Carnaval

Una treintena de agrupaciones carnavalescas, entre chirigotas, comparsas, cuartetos, murgas y el único coro de este año, actuarán en cuatro puntos de la Plaza de la Corredera , así como en la Plaza de las Cañas.

CÓRDOBA. Plazas de la Corredera y Cañas. 21.00 horas.

Andaluces de ahora

‘El ramper. Jesús bienvenido’

Espectáculo músico-teatral que homenajea al autor carnavalesco de la II República inspirado en el payaso Ramón Álvarez.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Concierto

Nueva gira de Nacho Vegas

Vidas semipreciosas será la nueva gira de Nacho Vegas y su banda.