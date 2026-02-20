Hitachi Córdoba y los sindicatos se reúnen en el Sercla tras las últimas protestas, aunque continúan sin llegar a un acuerdo

Los representantes de Hitachi Energy y los sindicatos se han reunido este viernes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), en un encuentro que, aunque se ha cerrado sin acuerdo, supone el primer paso formal tras las discrepancias y el clima de protestas de las últimas semanas. Cabe recordar, que el pasado día 10 de febrero, la empresa se negó a acudir a la primera reunión del calendario acordado a instancias del Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

La reunión en el Sercla de este viernes "se ha cerrado sin avenencia", según informa CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa. CCOO señala en un comunicado que la parte social (CCOO, UGT y USO) ha defendido que la huelga es legal y han vuelto a instar a la empresa a que se siente a negociar en un clima de respeto mutuo y en base a la realidad de la industria cordobesa y de la fábrica de Hitachi Energy, en particular".

Durante el encuentro, CCOO y USO han vuelto a "reiterar su disposición a sentarse a negociar, pero se han negado a suspender la huelga hasta que no se produzcan avances reales en la negociación".

Los sindicatos se reúnen con el Ayuntamiento y representantes de la Junta y el Gobierno

Por otro lado, CCOO informa de que durante la jornada del jueves, en que por la mañana hubo un paro parcial así como una caravana de protesta, los representantes de los trabajadores mantuvieron en el Ayuntamiento de Córdoba una reunión con el alcalde, José María Bellido, la subdelegada del Gobierno, Ana López, y la delegada de Empleo de la Junta, María Dolores Gálvez.

En la reunión, a la que también asistieron la primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Economía y Empleo, Blanca Torrent, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, "los responsables de las tres administraciones reiteraron su apoyo a la plantilla de Hitachi y mostraron su incredulidad por el cariz que ha tomado el conflicto después de 14 meses de negociaciones del convenio colectivo", según señala CCOO en un comunicado.

En este sentido, CCOO señala que la representación sindical puso de manifiesto que "su único deseo es negociar y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes, pero hasta el momento, la empresa no ha mostrado un deseo real de diálogo ni una verdadera predisposición a negociar". El sindicato añade para reforzar su argumento, que solo "basta mencionar que, desde que se inició la huelga en noviembre, la plantilla ha llevado a cabo 18 horas de huelga, una cifra que contrasta con las casi 22.000 horas de trabajo perdidas por las sanciones y cierres impuestos por la empresa".

Caravana de protesta de los trabajadores de Hitachi en Córdoba, el jueves pasado. / Victor Castro

Las administraciones cordobesas mediarán para que haya una reunión en Madrid

Con el objetivo de tratar de encontrar una vía de diálogo que permita retomar la negociación y alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, Ayuntamiento, Subdelegación y Junta de Andalucía han acordado dirigirse al CEO de Hitachi España, Alfredo García Borreguero, para tener una reunión en Madrid con el objetivo de buscar una salida a la situación de bloqueo que vive la fábrica cordobesa por la negociación del convenio colectivo.