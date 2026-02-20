Fallados los premios de la Fundación Magtel en su sexta edición: estos son los galardonados

La Fundación Magtel ha fallado la sexta edición de sus premios de acción social, cuya entrega se realizará el próximo 15 de abril en el acto que tendrá lugar en el Liceo del Círculo de la Amistad de Córdoba, según informa la fundación en una nota de prensa. El jurado ha distinguido a seis proyectos e iniciativas en las categorías de Investigación e Innovación en el ámbito agroalimentario y economía circular; inclusión social y laboral; y cooperación internacional al desarrollo, radicadas en Andalucía, Aragón, Mauritania y Senegal.

En la primera categoría, investigación e innovación en el ámbito agroalimentario y economía circular, se ha premiado al proyecto Futuralga S.Coop.And., de Cádiz, dedicado al desarrollo de envases compostables desechables fabricados a partir de algas de arribazón para frutas y verduras. Con ello, sustituye plásticos de un solo uso y genera residuo cero al final de su vida útil, alineado con la economía circular y la bioeconomía azul.

El accésit ha recaído en Recicla APP, dedicada al reciclaje ciudadano convertido en Ahorro Energético Certificado (CAEs). Presentado por Innovoros, es una solución digital innovadora que conecta el reciclaje doméstico con el ahorro energético certificado, convirtiendo acciones ciudadanas en valor energético medible, trazable y escalable.

En la segunda, inclusión social y laboral, se ha premiado a Global Empleo, iniciativa dedicada a la inclusión sociolaboral, mentoría senior y conciliación familiar, presentado por la Asociación DYAR (Descubrir y Aprender), de Rincón de la Victoria, Málaga. El proyecto aborda la inserción laboral de colectivos vulnerables mediante itinerarios individualizados, formación teórico-práctica alineada al mercado, intermediación laboral activa, acompañamiento socioemocional con mentoría senior y apoyo a la conciliación familiar.

El accésit ha ido a OriéntaTE-Al empleo, presentado por la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, de Ginés, Sevilla. Un programa que mejora la empleabilidad de las personas Asperger TEA-1 facilitando su acercamiento al mercado laboral mediante prácticas e inserciones, y sensibilizando al tejido empresarial para reducir estereotipos y prejuicios.

Finalmente, en la tercera categoría, cooperación internacional al desarrollo, se ha premiado a Sahara Haya, un proyecto presentado por U Planet y que se desarrolla en Bir Mogrein (Mauritania). La iniciativa contempla la instalación de una planta desaladora para tratar el agua subterránea, la ampliación del huerto hasta una hectárea mediante riego por goteo, y la mecanización de labores agrícolas para producir alimentos de forma sostenible en un entorno desértico. Con ello, mejora la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de una población de 5.000 personas.

El accésit ha ido al proyecto De la Calle al Aula, dedicada a la protección y restauración de los derechos para la infancia talibé en Senegal, y que ha presentado la Fundación Asha-Kiran. Una iniciativa que crea un centro comunitario de atención integral para 600 niños y adolescentes talibés en situación de explotación y mendicidad, combinando educación básica acelerada, atención sanitaria primaria, protección infantil y apoyo psicosocial.

Jurado y candidaturas

El jurado de esta sexta edición de los premios ha estado formado por Juan Luis Muñoz Escassi, director gerente de Asociaciones y Fundaciones Andaluzas; Leonardo Bueno Navarro, adjunto a la Dirección General y director Económico Financiero y de Personas de la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía; Darío Reina, director de Cáritas Diocesana de Córdoba; Estela de la Cruz, directora de Fundación Generation Spain; Auxiliadora López Magdaleno, presidenta de la Fundación Magtel; y Adrián Fernández Cárdenas, director de la Fundación Magtel.

Los premios cuentan con una dotación económica de 4.000 euros para cada primer premio, acompañados de una distinción conmemorativa diseñada por Juan Cuenca, y de 1.500 euros para cada segundo premio o accésit, con una distinción conmemorativa adicional. En esta sexta edición se han recibido un total de 102 candidaturas: 38 en la categoría de Innovación, 31 en la de Inserción y 33 en la de Cooperación Internacional al Desarrollo.