Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 20 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 21 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Enrique Martin Gonzalez

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio San Rafael

Marta Aguera Morales

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio La Salud

Manuela Llamas Rueda

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio San Rafael

