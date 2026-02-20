Los fallecidos en Córdoba el viernes 20 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 21 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Enrique Martin Gonzalez

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio San Rafael

Marta Aguera Morales

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio La Salud

Manuela Llamas Rueda

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio San Rafael