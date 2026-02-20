Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 20 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 21 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Enrique Martin Gonzalez
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio San Rafael
Marta Aguera Morales
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio La Salud
Manuela Llamas Rueda
La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio San Rafael
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba