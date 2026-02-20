Córdoba ya huele a caracoles: un total de 35 puestos inauguran una nueva temporada tras el retraso por la lluvia

Con el cielo despejado y un día que acompaña, las terrazas de los puestos de caracoles empiezan a llenarse de grupos de amigos y familias que no quieren perderse la tradición. Un grupo de amigas que salía de la universidad se detiene en uno de los puestos para tomar sus primeros caracoles de la temporada "teníamos muchas ganas de que abrieran los caracoles", cuentan mientras se ríen y toman asiento. El olor a especias y el murmullo de clientes crean un ambiente festivo que anuncia que la temporada ha empezado de verdad.

Con el inicio de la temporada retrasado una semana por las lluvias de principios de febrero, los caracoleros se muestran optimistas. Rosario Torres, con 37 años dedicados a la venta y preparación de caracoles, ha empezado la jornada desde las 4 de la mañana en su puesto. "Estoy con muchas ganas de estar otra vez con mis clientes, muchísimas ganas de volver a ver al público", comenta mientras guía los primeros vasos a los vecinos que se acercan. Sobre el retraso de esta temporada, asegura que "contra el tiempo no podemos luchar, esperemos que lo que venga, que venga bueno y ya está. Y cuando salga el sol, que salga para todo el mundo".

Los cordobeses comienzan a disfrutar de los puestos de caracoles este año. / Manuel Murillo

Los caracoleros, entusiasmados

José Casado, otro de los caracoleros, coincide en el entusiasmo, afirma estar "con muchas ganas, mucha ilusión, como siempre. Esperando que sobre todo el tiempo lo permita, porque la lluvia siempre fastidia". Este año, añade, los caracoles han llegado más caros debido a las dificultades de suministro en Marruecos y España tras el temporal, aunque confía en que se normalice, "por lo menos los primeros se han notado la dificultad que han tenido ellos para cogerlo".

Puestos de caracoles este 2026. / CÓRDOBA

[Pulse aquí para ver el gráfico completo]

Por su parte, Cristian, presidente de la Asociación de Caracoleros de Córdoba, asegura que, pesar del retraso por la lluvia y de que este año vayan más tarde "por un lado es bueno, porque el producto viene muy bueno". Según señala, los proveedores -procedentes de puntos como Murcia o Cádiz- están sirviendo un caracol de gran calidad esta temporada.

La campaña se prolongará hasta el 13 de julio, con puestos abiertos de 11.30 a 23.30 horas

En total, serán 35 los puestos autorizados los que funcionen durante la campaña, repartidos por distintos puntos de la ciudad, en horario de 11.30 a 23.30 horas. La temporada se prolongará hasta el próximo 13 de junio.

Tradición y nuevas propuestas

A las recetas de siempre y las que son una apuesta segura, los clásicos caracoles chicos en caldo o los gordos en salsa, se suman cada año nuevas elaboraciones que amplían la oferta. La influencia de otras cocinas vuelve a hacerse notar con propuestas inspiradas en sabores como el tikka masala o el tex-mex, junto a combinaciones más caseras como los caracoles de carrillada o guisados a la cerveza. "Tenemos muchas novedades y muchas recetas nuevas", adelanta Cristian, que afronta el inicio "con mucha ilusión y muchas ganas".

Con el inicio de la temporada, Córdoba recupera también uno de sus rituales gastronómicos más arraigados: la parada improvisada antes de volver a casa, el encuentro con amigos en torno al puesto habitual y la cuenta atrás hasta junio para aprovechar cada vaso.