Hacemos Córdoba critica que los cambios del alcalde constatan "su nefasta gestión" en Deportes y Sadeco

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha valorado los recientes cambios impulsados por el alcalde como "una muestra más de la falta de planificación y de modelo del actual equipo de gobierno", señalando que las modificaciones en distintas delegaciones y en empresas públicas como Sadeco "no responden a una estrategia de mejora, sino a una dinámica de improvisación" que, a su juicio, perjudica a la ciudad.

Desde la formación sostienen que áreas sensibles como Deportes y Participación Ciudadana salen especialmente debilitadas. En el caso de Participación Ciudadana, recuerdan que la delegación ya arrastraba problemas, "con procesos de consejos municipales sin concluir y una participación vecinal reducida al mínimo". Critican que ahora se sitúe al frente a la responsable actual de Servicios Sociales, a quien reprochan "falta de comunicación" con las trabajadoras de ayuda a domicilio y la gestión de conflictos relacionados con sus derechos laborales, cuestionando que sea la persona idónea para fomentar la implicación vecinal

En Deportes, consideran que el traslado de responsabilidades evidencia una política de “premiar a quienes no cumplen”, al colocar al frente del área a una persona cuya gestión anterior, según señalan, "ha contribuido a una ciudad más abandonada que nunca". Subrayan que la delegación ya padecía carencias en el mantenimiento de instalaciones deportivas y en la atención al deporte base, por lo que el cambio no augura, en su opinión, una mejora de la situación.

La reorganización también afecta a Infraestructuras y Participación Ciudadana. El delegado que gestionaba estas áreas, al que Hacemos Córdoba reprocha "no haber mantenido en condiciones adecuadas colegios, carreteras y acerado", pierde ahora la responsabilidad en Participación Ciudadana y pasa a asumir la presidencia de Sadeco, la empresa municipal encargada de la limpieza.

En relación con Sadeco, el grupo municipal describe una situación “crítica”. Recuerda que en los últimos tres años la empresa ha tenido cinco gerentes y dos presidentes, lo que consideran un reflejo de inestabilidad estructural. A ello suman que la ciudad está “más sucia que nunca” y que los 17 millones de euros invertidos en contenedores no han respondido a las necesidades reales de los barrios, muchos de los cuales aún no han recibido las nuevas unidades. Además, apuntan que el contrato de los contenedores está gestionado por una persona que ya fue gerente de la empresa, lo que, según denuncian, evidencia dinámicas de “puertas giratorias” y continuidad en los errores de gestión

Para Hacemos Córdoba, estos movimientos internos no suponen una rectificación, sino que consolidan una forma de gobernar basada en cambios “de cara a la foto”, con delegados relegados a papeles secundarios, asesores que consideran ineficaces y recursos que no terminan de llegar a los barrios. Aseguran que la ciudad continúa en una situación de "abandono" y que el actual gobierno municipal "no está siendo capaz de planificar, ejecutar políticas públicas con eficacia ni dar respuesta a las demandas ciudadanas".

Finalmente, la formación expresa su deseo de que esta situación pueda revertirse en el próximo año, apostando por un equipo de gobierno que, en su planteamiento, trabaje con mayor estabilidad, invierta en los barrios y garantice que nadie quede atrás en las políticas municipales.