Córdoba acreditará a más de 200 personas en riesgo de exclusión para que se incorporen al mercado laboral

Más de 200 alumnos participarán este año en la segunda edición del Programa Impulsa, un plan de formación impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba que ofrece a personas en riesgo o en situación de exclusión de la ciudad una oportunidad de inserción laboral efectiva. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han acudido a la presentación de los cursos, en los que la Junta de Andalucía colabora con financiación de los fondos Eracis y cuenta con la colaboración de siete entidades del tercer sector que se encargan de desarrollar los talleres.

La consejera ha destacado el carácter pionero de esta actividad "que creó el Ayuntamiento de Córdoba cuando no existía nada parecido en otras provincias" y que permitió en su opinión "cerrar el círculo de acompañamiento al entorno laboral con formación y talleres específicos y con la obtención de un certificado reglado" que acredita sus destrezas. Para Loles López, este es un ejemplo de trabajo en red que "consigue sacar a las personas vulnerables de esa situación a través del empleo".

El alcalde ha destacado los datos positivos de la primera edición, que permitió que de los 160 alumnos que pasaron por el Centro Duque de Rivas, ubicado en el barrio de Las Palmeras, "un 40% hayan conseguido un empleo". Además, ha explicado que "otro de los objetivos que perseguíamos desde el primer día también se ha conseguido". Y es acercar este barrio y que acudan personas de otros distritos de la ciudad. "Esto también se ha logrado, ya que en la última promoción ha habido personas de todas las zonas, de hecho, la mayoría de alumnos, un 22% procedían del Distrito Centro, seguido por el Distrito Sur con un 17%, seguido en menor proporción por otros distritos".

Eva Contador, Loles López, José María Bellido, Verónica Martos y María Dolores Sánchez en la presentación del Programa Impulsa. / Víctor Castro / COR

En cuanto a la inclusión social, también se ha logrado "una mezcla equilibrada" en cuanto a la procedencia de los participantes, ya que "un 48% son cordobeses y otro 48% personas de fuera de la Unión Europea". En esta segunda edición, Córdoba ha aumentado la partida presupuestaria hasta los 530.000 euros, por lo que también crecerá el número de alumnos, hasta 220 o 240, según Bellido. "Creemos que es interesante llegar al mayor número de personas", ha asegurado.

En total, el Programa Impulsa ofrece 21 itinerarios formativos de siete ramas distintas como la jardinería, la electricidad o la hostelería, los ámbitos de mayor demanda, o la dependencia. Eva Contador, concejala de Servicios Sociales, ha destacado además que casi el 70% de las personas que asisten a los cursos son mujeres.

Noticias relacionadas

Por otro lado, la consejera ha valorado la propuesta de la Patronal de la Dependencia de ofrecer 160.000 empleos a las personas inmigrantes que se van a regularizar para que trabajen en este ámbito. "Tengo contacto directo con las empresas que prestan el servicio de dependencia, sobre todo las de ayuda a domicilio, y es verdad que existe un déficit de profesionales", ha indicado, "por eso es interesante seguir formando al mayor número de personas para que estén acreditadas y que haya cada vez más profesionales preparados para cubrir la falta de mano de obra y pedan prestar este servicio.