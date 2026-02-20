La compraventa de viviendas bate récord en Córdoba tras crecer un 19% en el último año

La compraventa de viviendas ha alcanzado su máximo histórico en la provincia de Córdoba al alcanzar las 11.331 operaciones en el pasado año, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este pico sin precedentes desde que hay datos oficiales (el INE solo recoge hasta enero de 2007) no se produce de forma testimonial, sino que es producto de un proceso constante de crecimiento en los últimos años. Así, la subida respecto a 2024 es del 19% (ese año se cerraron 9.468 operaciones), y si se compara con 2020, el año de la pandemia, el crecimiento es asombroso, de un 102%. También ha marcado un nuevo máximo histórico la compraventa de viviendas usadas (con 8.998 adquisiciones), aunque no ocurre lo mismo con los inmuebles de obra nueva (2.333), cuyo pico máximo se marcó en el año 2007.

La vivienda usada tira del crecimiento

Este gran tirón de la adquisición de inmuebles se produce por el importante crecimiento de las transacciones de viviendas usadas (las que tienen cinco o más años de antigüedad), y en pleno proceso de recalentamiento del precio (sin ir más lejos, la VPO también se encuentra en máximos históricos en la provincia). Ante la escasez de obra nueva, los cordobeses están optando por comprar pisos y casas de segunda mano para hacer frente al auge del coste del alquiler y ello se refleja en el crecimiento de las transmisiones de derechos patrimoniales de los inmuebles usados, que han aumentado en un 20% en 2025 respecto a los datos de 2024. Si se compara, de nuevo, con 2020, el recorrido en el último lustro es constante, ya que el número de operaciones de viviendas usadas ha crecido un 95%. Y fruto de todo ello, en 2025 se firmó, también en este caso, un nuevo récord histórico de transacciones.

Un trabajador de una inmobiliaria cordobesa coloca un nuevo anuncio en su escaparate. / A. J. González

La obra nueva, muy lejos del máximo histórico

El reverso de esta situación, en la que crece de forma muy importante tanto la compraventa de viviendas en la provincia de Córdoba, en general, como de los inmuebles usados, en particular, se da en las adquisiciones de pisos de nueva construcción. En el último año, el auge de esta modalidad ha sido del 17% hasta alcanzar las 2.333, pero este dato sigue lejos de los máximos históricos, que se alcanzaron en 2007, cuando se firmaron 5.190 compras de viviendas nuevas. Durante todo el periodo que va desde 2012 hasta 2019, el número de viviendas de reciente construcción adquiridas se mantuvo a niveles históricamente bajos, y solo desde el año 2023 se ha visto un repunte claro, aunque todavía a gran distancia respecto a los datos de la vivienda de segunda mano.

Construcción de viviendas en Huerta Santa Isabel Oeste, en Córdoba. / Manuel Murillo

Almería, Córdoba y Jaén lideran el incremento en Andalucía

Si se comparan los datos totales entre las ocho provincias andaluzas, destaca el gran tirón de Almería, donde en el último año 2025 se firmaron 18.203 adquisiciones de todo tipo (nuevas y usadas), con un crecimiento del 31%. Córdoba y Jaén también destacan muy por encima de la media (14%), con un auge del 19% en ambos casos, seguidas de Granada y Huelva (+16%), Sevilla (+17%) y Cádiz (+11%).

La provincia de Málaga, aunque sigue liderando la estadística en la región respecto al número total de adquisiciones cerradas (36.806), crece solo un 4%. En números totales, sin tener en cuenta ni la evolución anual ni su comparativa con el total de población de cada provincia, Sevilla y Cádiz cierran el 'podio' andaluz.