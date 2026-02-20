Formación 'on line'
El Colegio de Enfermería de Córdoba conciencia sobre los primeros auxilios organizando un curso para la población en general
La entidad tiene abierta la inscripción de la actividad, que es gratuita y se desarrollará entre el 25 de febrero y 25 de marzo
El Colegio de Enfermería de Córdoba va a celebrar un nuevo curso ‘on line’ gratuito, dirigido a todos los cordobeses, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias en entornos extrahospitalarios, donde los primeros minutos son decisivos y pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El curso también enseña a realizar una llamada eficaz al 112, transmitiendo la información necesaria para acelerar la respuesta asistencial, así como a efectuar una valoración inicial de la víctima -nivel de consciencia y respiración-, aplicar la posición lateral de seguridad cuando procede y reconocer cuándo no se debe mover a una persona por riesgo de lesiones graves.
La formación se impartirá a través de la plataforma SalusLife y la inscripción se hace en este enlace. El desarrollo del curso comprende del 25 de febrero al 25 de marzo. Más información en el Colegio de Enfermería de Córdoba.
