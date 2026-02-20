El Colegio de Enfermería de Córdoba conciencia sobre los primeros auxilios organizando un curso para la población en general

El Colegio de Enfermería de Córdoba va a celebrar un nuevo curso ‘on line’ gratuito, dirigido a todos los cordobeses, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias en entornos extrahospitalarios, donde los primeros minutos son decisivos y pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El curso también enseña a realizar una llamada eficaz al 112, transmitiendo la información necesaria para acelerar la respuesta asistencial, así como a efectuar una valoración inicial de la víctima -nivel de consciencia y respiración-, aplicar la posición lateral de seguridad cuando procede y reconocer cuándo no se debe mover a una persona por riesgo de lesiones graves.

La formación se impartirá a través de la plataforma SalusLife y la inscripción se hace en este enlace. El desarrollo del curso comprende del 25 de febrero al 25 de marzo. Más información en el Colegio de Enfermería de Córdoba.