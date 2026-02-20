Las cofradías se unen este sábado en la Catedral para rezar el Vía Crucis

La hermandad del Císter celebra este año el medio siglo de su fundación con un acontecimiento de especial relevancia: su titular, Nuestro Padre Jesús de la Sangre, ha sido elegido por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad para presidir el tradicional Vía Crucis de las Cofradías, que se celebra cada primer sábado de Cuaresma en la Catedral.

El Señor será trasladado previamente desde su sede en Capuchinos hasta el primer templo de la diócesis en la tarde de este sábado, en el paso procesional de San Juan Bautista de La Salle. El cortejo estará compuesto por cruz de guía y dos faroles, hermanos con cirio, estandarte, presidencia y acólitos. El acompañamiento musical tanto en el traslado de ida como durante el piadoso rezo correrá a cargo del quinteto de viento Gregis Mater.

Horarios y recorrido de ida

La salida desde Capuchinos está prevista a las 16.45 horas. El itinerario discurrirá por la plaza de Capuchinos, Bailío, Carbonell y Morand, Alfonso XIII, María Cristina, Conde de Cárdenas y la plaza de la Compañía (17.47), para continuar por Santa Victoria, Juan Valera, Ángel de Saavedra y Blanco Belmonte (18.18), plaza de la Agrupación de Cofradías, Conde y Luque y Deanes (18.40), Cardenal Herrero y Magistral González Francés, con entrada por la Puerta de Santa Catalina (19.08), Patio de los Naranjos y acceso por el Arco de Bendiciones, con llegada prevista a las 19.20 horas.

El rezo del Vía Crucis dará comienzo a las 19.30 horas en el interior de la Catedral y estará presidido por el obispo de la diócesis, Jesús Fernández.

Una vez finalizado el acto, Nuestro Padre Jesús de la Sangre regresará a su templo acompañado musicalmente por la sevillana Banda de Música del Maestro Tejera.

La salida de la Catedral será a las 21.30 horas, siguiendo el recorrido por el Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés y Cardenal Herrero, Deanes (por donde pasará a las 22.04), Conde y Luque, plaza de la Agrupación de Cofradías, Blanco Belmonte, Ángel de Saavedra, Jesús y María (alrededor de las 22.46), plaza de las Tendillas, plaza de San Miguel (23.12), Conde de Torres Cabrera, Ramírez de las Casas Deza y Cardenal Toledo (23.54), hasta su llegada a la plaza de Capuchinos, que está prevista a las 00.45 horas.

Veneración

Durante la mañana de este sábado, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sangre permanecerá expuesta en su paso procesional en el local anexo al convento de Capuchinos para la veneración de hermanos y devotos, en horario de 10.30 a 14.00 horas.

La talla es obra del imaginero Antonio Eslava Rubio. Se incorporó a la hermandad del Císter en 1978 y en 1998 realizó su primera estación de penitencia en la jornada del Martes Santo, en un paso de misterio vinculado al pasaje del Desprecio del Pueblo.