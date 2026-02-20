Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cines de veranoIván AniaCaracolesAntiguo cinePaliza Las MargaritasRenove cochesExclusión socialTaleto femeninoAyuda a domicilioPozos ilegales
instagramlinkedin

Cultura en Córdoba

El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba

En este caso, propietario y gestor se reparten las tareas y gastos aunque coinciden en que se trata de una actividad deficitaria

Cine de verano Coliseo de San Andrés en una foto de archivo.

Cine de verano Coliseo de San Andrés en una foto de archivo. / AJ González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El cine de verano Coliseo de San Andrés tiene previsto abrir este verano, según ha confirmado José María Casado, un amante del séptimo arte que se encarga de la gestión de las proyecciones cada temporada. Estos días está trabajando en la aplicación de herbicidas y en la poda de los árboles y el resto de vegetación que hay en el cine, un trabajo del que se encarga él mismo cada año. De momento, salvo que haya cambios a raíz de las subvenciones anunciadas por el Ayuntamiento, este es el único que tiene previsto abrir, ya que el propietario del Delicias, Fuenseca y Olimpia ha anunciado que no podrá hacerlo por el déficit económico que arrastra.

Según Casado, el propietario de los cines y él se reparten las cargas del cine, el primero paga el IBI y los seguros (aunque él tiene uno para la temporada de verano), y él, como inquilino, se encarga del mantenimiento del espacio, de las plantas y de repasar la pintura antes de abrir en verano.

Noticias relacionadas y más

En todo caso, Casado, que tiene otro cine en Baena, asegura que esta actividad es deficitaria y que si sigue haciéndose cargo es "por amor al arte principalmente", porque lleva toda la vida ligado al cine y le da pena que se pierdan los cines de verano en Córdoba. Asegura que antes de que los cines de Martín Cañuelo se alquilaran, hizo una oferta al sobrino de Cañuelo, pero fue rechazada en ese momento. Él asume un alquiler del Coliseo, "pero no se puede esperar que se pague una cantidad muy alta porque el cine da poco dinero", explica. El año pasado, hubo un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba para exhibir algunos anuncios en el Coliseo, lo que supone una aportación necesaria para el sostenimiento del espacio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  2. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  3. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  4. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  5. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  6. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  7. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  8. Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba

El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba

El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba

Vía libre para urbanizar un solar junto a la gasolinera de Las Deliciasdonde irán 38 viviendas

Vía libre para urbanizar un solar junto a la gasolinera de Las Deliciasdonde irán 38 viviendas

Córdoba ya huele a caracoles: 35 puestos inauguran una nueva temporada tras el retraso por la lluvia

Impulsan la construcción de casi 30 VPO en la adaptación de un local ubicado en un residencial de Arroyo del Moro

Impulsan la construcción de casi 30 VPO en la adaptación de un local ubicado en un residencial de Arroyo del Moro

Isabel Machuca, nueva subdirectora científica del Caizem

El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial

Un nuevo lugar en Córdoba para tomar un desayuno, merienda o 'brunch' diferente y exótico

Acpacys obtendrá licencia para construir un nuevo centro para personas con discapacidad en Córdoba

Acpacys obtendrá licencia para construir un nuevo centro para personas con discapacidad en Córdoba
Tracking Pixel Contents