El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba

El cine de verano Coliseo de San Andrés tiene previsto abrir este verano, según ha confirmado José María Casado, un amante del séptimo arte que se encarga de la gestión de las proyecciones cada temporada. Estos días está trabajando en la aplicación de herbicidas y en la poda de los árboles y el resto de vegetación que hay en el cine, un trabajo del que se encarga él mismo cada año. De momento, salvo que haya cambios a raíz de las subvenciones anunciadas por el Ayuntamiento, este es el único que tiene previsto abrir, ya que el propietario del Delicias, Fuenseca y Olimpia ha anunciado que no podrá hacerlo por el déficit económico que arrastra.

Según Casado, el propietario de los cines y él se reparten las cargas del cine, el primero paga el IBI y los seguros (aunque él tiene uno para la temporada de verano), y él, como inquilino, se encarga del mantenimiento del espacio, de las plantas y de repasar la pintura antes de abrir en verano.

En todo caso, Casado, que tiene otro cine en Baena, asegura que esta actividad es deficitaria y que si sigue haciéndose cargo es "por amor al arte principalmente", porque lleva toda la vida ligado al cine y le da pena que se pierdan los cines de verano en Córdoba. Asegura que antes de que los cines de Martín Cañuelo se alquilaran, hizo una oferta al sobrino de Cañuelo, pero fue rechazada en ese momento. Él asume un alquiler del Coliseo, "pero no se puede esperar que se pague una cantidad muy alta porque el cine da poco dinero", explica. El año pasado, hubo un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba para exhibir algunos anuncios en el Coliseo, lo que supone una aportación necesaria para el sostenimiento del espacio.