¿Puede causar la baliza V16 alteraciones en los marcapasos? El cardiólogo cordobés José Segura tranquiliza sobre posibles riesgos

La baliza V16 es un dispositivo luminoso homologado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para señalizar vehículos averiados o en emergencia. Desde 2026 es obligatorio el uso de este mecanismo en España en todos los coches, con el objetivo de mejorar la visibilidad y prevenir accidentes.

La baliza V16, en caso de que tenga que usarse, se coloca sobre el techo del vehículo mediante una base imantada, que permite que se mantenga fija y que otros conductores puedan verla claramente.

Desde que entró en vigor en enero de este año la obligación de utilizar la baliza, surgió cierta inquietud entre personas que tienen implantados marcapasos, desfibriladores automáticos implantables (DAI) u holter, acerca de si estos mecanismos podrían verse afectados en el caso de que estas personas tuvieran que hacer uso de una baliza en un momento dado.

Un conductor coloca una baliza en su coche. / CÓRDOBA

El especialista en Cardiología y responsable de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología del hospital universitario Reina Sofía, José Segura, señala, en línea, con lo argumentado por la Fundación Española del Corazón y otras sociedades científicas, que la baliza V16, bien usada, es un elemento de seguridad vial que no supone un peligro para las personas con marcapasos o DAI, ya que este dispositivo aprobado por la DGT se considera, desde el punto de vista cardiológico, en la misma categoría que otros objetos cotidianos con imanes, como son los móviles con carga magnética, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, altavoces o cierres magnéticos de bolsos.

Distancia de seguridad

José Segura recalca que cuando se usan las balizas y el resto de objetos antes citados se recomienda guardar una distancia mínima de seguridad en torno a 15–30 centímetros respecto a la zona del implante y recalca que, al igual que nadie permanece durante un tiempo prolongado con el móvil pegado al corazón, aunque hay personas que suelen llevarlo guardado en el bolsillo de la camisa, «tampoco es que se vayan a colocar la baliza encima del corazón».

El especialista en Cardiología del hospital Reina Sofía José Segura, en una consulta. / Chencho Martínez

Por ello, insta a usar la baliza con sentido común, manteniendo la base imantada lejos del pecho o cogiendo la baliza, para ponerla encima del coche en caso de necesidad, con la mano y brazo derecho, que están más alejados del corazón.

Para mayor tranquilidad, este experto precisa que, en el caso de que pudiera haber un contacto entre la baliza y el marcapasos o dispositivo de estimulación cardiaca, estos mecanismos que ayudan al corazón incorporan un interruptor magnético que activa el llamado «modo imán» cuando un imán potente se acerca al dispositivo.

¿Qué es lo único que podría pasar?

Sin embargo, en ese raro supuesto de que el marcapasos o DAI se viera afectado por el imán de la baliza, estos dispositivos cardiacos volverán a funcionar con total normalidad en el momento de que el imán se aleje, aclara este cardiólogo. Este experto insiste en que ni los marcapasos ni los DAI dejan de funcionar si hubiera contacto con el imán de la baliza, sino que momentáneamente pasan a una configuración más general y no la específica que se establece para cada paciente, siendo del todo seguro su funcionamiento de todas formas.

El cardiólogo José Segura, en el hospital Reina Sofía. / Chencho Martínez

Este cardiólogo del hospital Reina Sofía resalta que son muchas las personas que usan marcapasos y DAI y añade que anualmente en Córdoba pueden implantarse entre 400 y 500 dispositivos, sumando los distintos mecanismos.