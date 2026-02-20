La carrera contra el cáncer infantil del colegio Andalucía de Córdoba recauda 3.300 euros para el hospital Reina Sofía

La cordobesa Lorena Ruiz, organizadora de la tercera edición de una carrera solidaria por el Día Mundial contra el Cáncer Infantil en el colegio Andalucía de Córdoba, ha entregado a autoridades del hospital universitario Reina Sofía la recaudación obtenida con esta actividad que ha ascendido a 3.300 euros, superior a lo que se logró el pasado año.

El mal tiempo que hizo el día de la carrera obligó a trasladar la actividad al interior del colegio Andalucía, por lo que los niños participaron de la iniciativa, pero de otra forma, señala Lorena Ruiz. La recaudación donada al hospital se destinará a colaborar con la unidad de Oncohematología pediátrica del Reina Sofía en su labor asistencial e investigadora.

Autoridades que asistieron a la carrera. / CÓRDOBA

Para recaudar 3.300 euros Lorena Ruiz, madre de una niña, alumna de este colegio, que superó un cáncer, ha tenido que vender muchas pulseras, contado para ello con el apoyo de todo el colegio, muchas familias y negocios del barrio del Sector Sur.