Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CÓRDOBA ConectaReestructuración gobierno localInvestigación AdamuzRector UCOAyudas inundacionesHipotecasCCFAndrés de InglaterraCaravana HitachiExportacionesEl tiempo
instagramlinkedin

Iniciativa solidaria

La carrera contra el cáncer infantil del colegio Andalucía de Córdoba recauda 3.300 euros para el hospital Reina Sofía

La impulsora de la actividad es Lorena Ruiz, madre de una alumna del centro educativo que superó una enfermedad oncológica

Entrega de la donación lograda por la carrera del colegio Andalucía al hospital Reina Sofía.

Entrega de la donación lograda por la carrera del colegio Andalucía al hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

M.J. Raya

M.J. Raya

La cordobesa Lorena Ruiz, organizadora de la tercera edición de una carrera solidaria por el Día Mundial contra el Cáncer Infantil en el colegio Andalucía de Córdoba, ha entregado a autoridades del hospital universitario Reina Sofía la recaudación obtenida con esta actividad que ha ascendido a 3.300 euros, superior a lo que se logró el pasado año.

El mal tiempo que hizo el día de la carrera obligó a trasladar la actividad al interior del colegio Andalucía, por lo que los niños participaron de la iniciativa, pero de otra forma, señala Lorena Ruiz. La recaudación donada al hospital se destinará a colaborar con la unidad de Oncohematología pediátrica del Reina Sofía en su labor asistencial e investigadora.

Noticias relacionadas y más

Autoridades que asistieron a la carrera.

Autoridades que asistieron a la carrera. / CÓRDOBA

Para recaudar 3.300 euros Lorena Ruiz, madre de una niña, alumna de este colegio, que superó un cáncer, ha tenido que vender muchas pulseras, contado para ello con el apoyo de todo el colegio, muchas familias y negocios del barrio del Sector Sur.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  4. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  5. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  8. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse

El hospital Reina Sofía redefine el Asperger, el subtipo que tiene un 37% de población con autismo

El hospital Reina Sofía redefine el Asperger, el subtipo que tiene un 37% de población con autismo

Inmaculada, madre de un joven con autismo de alto funcionamiento: "Cuando cumplen 18 años ya no existen para el sistema educativo"

Inmaculada, madre de un joven con autismo de alto funcionamiento: "Cuando cumplen 18 años ya no existen para el sistema educativo"

¿Puede causar la baliza V16 alteraciones en los marcapasos? El cardiólogo cordobés José Segura tranquiliza sobre posibles riesgos

¿Puede causar la baliza V16 alteraciones en los marcapasos? El cardiólogo cordobés José Segura tranquiliza sobre posibles riesgos

La AECC de Córdoba organiza el 4 de marzo las terceras jornadas sobre mujer y cáncer

La AECC de Córdoba organiza el 4 de marzo las terceras jornadas sobre mujer y cáncer

La carrera contra el cáncer infantil del colegio Andalucía de Córdoba recauda 3.300 euros para el hospital Reina Sofía

El Colegio de Enfermería de Córdoba conciencia sobre los primeros auxilios organizando un curso para la población en general

El juez envía a prisión a tres de los detenidos en la redada antidroga del barrio de las Palmeras

El juez envía a prisión a tres de los detenidos en la redada antidroga del barrio de las Palmeras

La O y la Buena Muerte celebran sus vía crucis este viernes

La O y la Buena Muerte celebran sus vía crucis este viernes
Tracking Pixel Contents