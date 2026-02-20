El Ayuntamiento de Córdoba lanzará una línea de subvenciones para evitar que los cines de verano sean deficitarios

El Ayuntamiento de Córdoba colaborará con los cines de verano para que no cierren. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este viernes la intención de lanzar una línea de ayudas para amortiguar el problema de rentabilidad económica que tienen los cines de verano. "Nuestra intención es entrar en contacto con los dueños de los cines, tanto del Olimpia, Delicias y Fuenseca, como del Coliseo de San Andrés, para conocer la situación", ha indicado.

Sus declaraciones, a preguntas de los periodistas, llegan después de que el propietario de tres de los cines haya lanzado un SOS asegurando que no podrá abrir la próxima temporada, ya que acumula más de 68.000 euros en pérdidas. También ha explicado que actualmente no existe ninguna línea de subvenciones a la que puedan acogerse los cines de verano.

Víctor Castro

Una actividad deficitaria "con un importante interés cultural"

Según Bellido, está claro que "los cines de verano son una actividad deficitaria, pero que tiene un interés cultural y social importante por lo que queremos abrir una línea de subvenciones que pueda cubrir ese déficit". En su opinión, está claro que "comercialmente esta actividad no es rentable y no puede se puede sostener únicamente con la iniciativa privada, de ahí que pensemos que la administración pública debe colaborar para que este servicio siga prestándose a la ciudadanía". Se trata de ·encontrar un equilibrio· para que abrir los cines "no sea un acto de heroicidad por parte del empresario privado que quiera abrir el cine".

El alcalde ha indicado que una vez aprobado el presupuesto en tiempo, confía en que estas subvenciones puedan salir en breve y que todo esté listo para que los cines se puedan abrir este verano. "Hablaremos con los propietarios para ver los ritmos y ver si se puede alcanzar un acuerdo en ese sentido", ha informado.