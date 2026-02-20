Autismo Córdoba presenta la edición 2026 de #SomosAzul, con un intenso programa de actividades

La Asociación Autismo Córdoba ha presentado hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una nueva edición de la campaña #SomosAzul, que en 2026 alcanza su quinto año consecutivo consolidándose como una de las principales iniciativas de sensibilización e inclusión social en la ciudad. El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el teniente alcalde de Inclusión y Accesibilidad, Movilidad y Vía Pública, Bernardo Jordano de la Torre; y la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, han participado en el acto de presentación de una campaña que, año tras año, ha logrado implicar a instituciones, empresas y ciudadanía en torno a una causa compartida.

Durante su intervención, Paqui Suárez ha subrayado que #SomosAzul “no es solo una campaña, es una forma de entender nuestra ciudad”. La presidenta ha recordado que el autismo forma parte de la realidad cotidiana de Córdoba y que detrás de cada diagnóstico “hay niños y niñas en nuestras aulas, jóvenes que quieren estudiar y trabajar, personas adultas que necesitan apoyos adecuados. Hablamos de vecinos y vecinas. Hablamos de derechos”.

Cinco años de compromiso sostenido

La campaña nació con vocación de continuidad y hoy se ha convertido en una iniciativa consolidada que proyecta una imagen de Córdoba como comunidad consciente y comprometida con la diversidad. A lo largo de estos cinco años, #SomosAzul ha reforzado la idea de que la inclusión no es una declaración simbólica, sino una responsabilidad compartida que exige trabajo constante, coordinación institucional y estabilidad en los recursos. La edición 2026 llega además tras un año especialmente significativo para la entidad.

La quinta Carrera Popular Nocturna espera reunir a 2.500 inscritos. / CÓRDOBA

En 2025, Autismo Córdoba celebró su 30 aniversario, tres décadas de trabajo continuo al servicio de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias. Ese compromiso fue reconocido con la concesión de la Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia, otorgada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, un respaldo institucional que puso en valor la trayectoria y el impacto social de la asociación. Educación, diálogo y mejora real La edición 2026 se articula en torno a dos grandes ejes.

El primero son las Jornadas sobre Autismo y Educación Estos días azules, inspiradas en el verso de Antonio Machado y centradas en los retos actuales de la inclusión educativa. Las jornadas abordarán cuestiones como la detección temprana, la adaptación metodológica, la coordinación entre etapas y la transición a la vida adulta y al empleo. Además, incorporarán la grabación de un pódcast con el objetivo de ampliar el alcance de las reflexiones y garantizar que el diálogo tenga continuidad más allá de una única sesión.

Una ciudad que se tiñe de azul

El segundo gran eje será la quinta Carrera Popular Nocturna #SomosAzul, que volverá a convocar a la ciudadanía con el objetivo de alcanzar los 2.500 inscritos. Más allá de la cifra, la carrera se ha convertido en un símbolo colectivo: “Cada persona que participa está diciendo ‘no estáis solos’”, ha señalado Suárez. Durante el acto se ha presentado también el cartel oficial de esta quinta edición, una propuesta visual que sitúa a las personas con TEA en el centro e incorpora elementos identitarios de Córdoba, como el Guadalquivir y las flores, símbolos de diversidad, convivencia y pertenencia.

Compromiso institucional

Durante su intervención, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha felicitado a Autismo Córdoba por su compromiso, trabajo y labor de visibilización. Bellido ha destacado la trayectoria “seria y discreta” de la asociación y ha subrayado que iniciativas como #SomosAzul contribuyen a profundizar en la concienciación de la sociedad sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista.

El alcalde ha animado a la ciudadanía a participar en la quinta edición de esta cita solidaria, recordando que “no estamos hablando solo de cifras o estadísticas, estamos hablando de personas y de familias al completo”. Asimismo, ha insistido en que “el trabajo es de todos para lograr una ciudad plenamente inclusiva”. Por su parte, Bernardo Jordano ha señalado que no se imagina la atención a las familias y a las personas con TEA en Córdoba sin la labor de Autismo Córdoba, poniendo en valor el papel esencial que desempeña la entidad en el acompañamiento, orientación y apoyo a este colectivo.

Autismo Córdoba ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento, así como el apoyo de sus patrocinadores principales, Emacsa y la Diputación de Córdoba, cuyo compromiso permite consolidar y ampliar las acciones de la campaña.

Con #SomosAzul 2026, la asociación reafirma su voluntad de seguir trabajando con rigor, cercanía y responsabilidad, recordando que el futuro inclusivo que la sociedad demanda no se proclama: se construye día a día. Las inscripciones para correr el próximo 11 de abril ya están abiertas en la página web https://somosazul.autismocordoba.org