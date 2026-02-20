El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene la innovación del PGOU que permitirá cambiar los usos del espacio donde se ubicaba el antiguo cine Córdoba, en el barrio del Sector Sur. El cambio, que se aprueba de forma inicial y deberá someterse a información pública, permitirá que este espacio pase de ser considerado equipamiento público a tener uso comercial, tal y como pretenden los propietarios.

El antiguo cine Córdoba se ubica en la esquina donde confluyen las calles Úbeda y Cabra, en el barrio del Sector Sur. La parcela tiene una superficie de 1.214 metros cuadrados según el Catastro y cuenta con todas las infraestructuras y las conexiones necesarias para el uso comercial que se pretende.

Construido en el año 1959, este espacio fue sala de proyección hasta 1987, cuando echó el cierre. Es decir, que lleva casi 40 años cerrado y sin uso. Desde el PGOU de 1986, el anterior al que está vigente, esta parcela ha mantenido su calificación como equipamiento público. Sin embargo, en todo este tiempo, ningún gobierno municipal ha impulsado este uso.

Espacio que ocupaba el antiguo cine Córdoba, entre las calles Cabra y Úbeda. / PAULA RUIZ

Los promotores de la innovación entienden, por lo tanto, que no ha existido interés por parte de la administración de dotar de uso público al espacio. También se añade en la propuesta que la administración “ha optado por localizar el equipamiento social en la antigua Escuela Normal de Magisterio, que ofrece mayor superficie construida y mejores condiciones para cumplir con las necesidades sociales del barrio” y que el antiguo cine “carece de interés estratégico o funcional en su uso actual previsto”.

El asunto ya ha pasado por consejo rector y se ha remitido a la Consejería de Fomento, aunque ahora vuelve a ir en el orden del día para someterlo a información pública y para, de nuevo, solicitar a Fomento un informe (preceptivo, pero no vinculante) con una información más completa.

Rechazo vecinal

Sobre el asunto se han pronunciado la oposición y también los vecinos. Es más, en la documentación que va al consejo rector de la semana que viene se incluye un documento remitido por el Consejo de Distrito Sur donde se manifiesta el rechazo a esta recalificacion urbanística. Entre las razones que aportan los vecinos se habla de que el pequeño comercio de la zona podría verse “gravemente afectado” y que el distrito “perdería la oportunidad de recuperar un edificio tan necesario”.

Noticias relacionadas

También el grupo municipal Hacemos Córdoba manifestó su rechazo al cambio asegurando que el Distrito Sur “no puede permitirse perder un espacio que podría cubrir múltiples necesidades sociales, culturales y educativas”. Entre las posibles alternativas para este inmueble, este grupo planteaba la creación de una casa de la juventud que “fomente la integración y el desarrollo de los jóvenes mediante el acceso a recursos educativos, culturales y de ocio”. Por su parte, el PSOE aludía directamente a la propiedad del espacio, pidiéndole que se comprometiera a “la reactivación económica y comercial del barrio” y proponiendo que cooperara con el Ayuntamiento para crear un centro comercial abierto del Sector Sur.