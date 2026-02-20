Agresiones sexuales, drogas y tentativas de homicidio impulsan la subida de la criminalidad en Córdoba

La criminalidad ha aumentado un 8,6% en Córdoba durante el año 2025 en comparación con el año anterior, hasta las 33.858 infracciones penales, con un incremento del 26,2% en las agresiones sexuales con penetración, del 23,5% en el tráfico de drogas y del 70% en los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, si bien bajan las sustracciones de vehículos y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos.

Según el Balance de Criminalidad publicado este viernes por el Ministerio del Interior y que responde ya al año entero, la criminalidad convencional ha aumentado un 8,5% entre 2024 y 2025 en Córdoba, con 25.751 infracciones penales, mientras que la cibercriminalidad crece un 8,9%, alcanzando las 8.107. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 9,5%, con 254 en total, destacando las agresiones sexuales con penetración, 53, con un incremento del 26,2%.

El tráfico de drogas mantiene una tendencia ascendente clara en términos porcentuales (+23,5%) y se sitúa en 189 infracciones. Se registran 34 homicidios en grado de tentativa, un aumento del 70%, mientras que los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria alcanzan los 430, un 5,7% más con respecto a 2024. El secuestro se mantiene en la misma cifra, un caso. También aumentan los homicidios dolosos consumados que, aunque en cifras absolutas siguen siendo reducidos, presentan una variación de uno más en un año, pasando de cuatro a cinco.

Más ciberdelitos

Los ciberdelitos también experimentan un repunte importante, del 19,3% en el caso de otros delitos informáticos, que superan los 1.173 casos registrados, mientras las estafas informáticas han subido un 7,3% y alcanzan las 6.934. Con todo ello, la cibercriminalidad representa ya en torno al 24% del total de infracciones en Córdoba.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, se registraron 424 robos con violencia e intimidación (+14%) y 6.264 hurtos (+6,8%); mientras los cuerpos de seguridad actuaron en 1.275 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (−8,1%), de los que 881 fueron en domicilios (−19,7%), y 235 sustracciones de vehículos, un 22,7% menos y siendo los únicos apartados en los que los casos bajan de un año a otro.

Todo esto indica que el bloque más voluminoso sigue siendo el de hurtos (6.264 casos) y estafas informáticas (6.934), que continúan concentrando una parte muy significativa de la actividad delictiva. El bloque de criminalidad convencional concentra el mayor volumen absoluto, con 25.751 infracciones en el último ejercicio analizado. Este patrón puede responder tanto a un aumento real de hechos como a una mayor eficacia policial en la detección y registro de delitos.