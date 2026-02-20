La AECC de Córdoba organiza el 4 de marzo las terceras jornadas sobre mujer y cáncer

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Córdoba ha organizado las terceras jornadas ‘Mujeres y cáncer: la salud, una cuestión de género’. Según informa esta entidad, se trata de un encuentro divulgativo y formativo, que se celebrará el próximo 4 de marzo, en el que la AECC de Córdoba invita a las personas participantes a que conozcan, reflexionen y reivindiquen la salud como «una auténtica cuestión de género».

La entrada es gratuita, pero las plazas son limitadas, apunta la AECC. Las jornadas se desarrollarán entre las 9.00 y 14.00 horas en el salón de actos de Emacsa, en la calle de los Plateros, 1, local 4. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en el código QR existente en el cartel que se puede ver en las redes sociales de la AECC en Córdoba, en este formulario o llamando al 900 100 036-657 88 99 88.

Cartel anunciador de las jornadas. / CÓRDOBA

En estas jornadas hay previstas tres mesas redondas. La primera se denomina «Cuando la inequidad también enferma, una mirada al cáncer de las mujeres» y contará con la participación de Beatriz Arce Aguilar, coordinadora Espacio Salud Andalucía, de Hogar sí; Helena Marcela Carias Martínez, técnica de proyectos del área de igualdad de trato, de Córdoba Acoge, y María Gálvez Navarrete, psicóloga general sanitaria. Moderará la vicepresidenta de la AECC en Córdoba, Mercedes Osuna.

Contenidos

La segunda mesa redonda tiene el título de «Atención al final de la vida de la paciente oncológica» y en la misma intervendrán Consuelo Alfaro Reina, facultativa especialista en Cuidados Paliativos en el hospital Infanta Margarita de Cabra; Carmen Casas Moyano, enfermera de atención primaria, del centro de Salud Lucano; José Alejo Ortegón Gallego, enfermero (Asociación Derecho a morir dignamente) y Lourdes Trillo Oteros, psicooncóloga del equipo de atención psicosocial de La Caixa, en el hospital Reina Sofía. Moderará María Jesús Vivas White, tesorera del Consejo Provincial de la AECC en Córdoba.

Contenidos y participantes en las jornadas de la AECC del 4 de marzo. / CÓRDOBA

Y la tercera mesa redonda girará en torno a la defensa de los derechos laborales de la mujer con cáncer, que tendrá en cuenta las aportaciones de Gloria Serrano Valverde, abogada de la Plataforma cordobesa contra la violencia de género y Cristina Almeida Castro, abogada laboralista y activista feminista. Moderará la mesa la abogada Aurora Genovés García, vocal del Consejo Provincial de la AECC en Córdoba.

Colaboraciones

Este encuentro cuenta con la colaboración de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Emacsa y la firma Boca de Lobo. Será presentado por la presidenta de la AECC en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás, y por Pilar Garrido López. Jefa del servicio de Oncología Médica del hospital Ramón y Cajal de Madrid. Al final de la actividad actuará la cantautora cordobesa Lourdes Pastor.