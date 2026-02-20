Acpacys obtendrá licencia para construir un nuevo centro para personas con discapacidad en Córdoba

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto dar la semana que viene permiso de obra a la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral (Acpacys) para la ampliación de sus instalaciones. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, Acpacys pretende levantar un nuevo edificio donde ubicar un centro de estancia diurna para personas con discapacidad y lo hará muy cerca de sus instalaciones actuales.

En concreto, ese nuevo centro se ubicará en la esquina entre las calles Victoria Kent y Cristóbal Morales, al lado de la residencia de Fepamic. Ambas organizaciones tienen sus sedes centrales también en la calle Victoria Kent, pero entre las calles Dolores Ibárruri y María la Judía, en una parcela donde también se ubica Down Córdoba.

Imagen de archivo de un acto celebrado en la sede de Acpacys. / A. J. GONZÁLEZ

Acpacys, asociación que funciona en Córdoba desde el año 1979, centra su actividad en la asistencia, rehabilitación, enseñanza, empleo y desarrollo de medidas para el desempeño en la vida diaria de niños, adolescentes y adultos con discapacidad cerebral y afectados similares.

Ya cuenta con varios servicios dentro de sus instalaciones, como centro de atención infantil temprana, de rehabilitación ambulatoria o una residencia de gravemente afectados. También, desde 2022, cuenta con una unidad de estancia diurna, actividad a la que se dedicará, según la documentación de la comisión de licencias, el nuevo edificio que pretende construir Acpacys.

Cesión de parcela para la ampliación del Ramón y Cajal

Por otro lado, el consejo rector de Urbanismo, que también se celebra la semana que viene, tiene previsto aprobar la cesión de una parcela en el barrio del Guadalquivir a la fundación Aprovecha el Momento para la ampliación del centro de educación Ramón y Cajal. A finales de diciembre, Urbanismo ya admitió a trámite la propuesta de este centro docente, que quiere construir un nuevo edificio al lado de sus instalaciones actuales para ampliar su cartera de servicio educativos.