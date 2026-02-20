Ayudas
3.000 euros para cambiar de coche en Córdoba: así es el nuevo Plan Renove de la Junta de Andalucía
El incentivo se abonará 100% por adelantado, está dirigido a los autónomos y será válido para vehículos comprados desde el 1 de enero
Cambiar de coche puede salir ahora mucho más barato para los autónomos de Córdoba. La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ultima su primer Plan Renove, con ayudas de hasta 3.000 euros para la compra de turismos y vehículos comerciales ligeros de bajas emisiones.
La medida supone una inyección directa de liquidez para los profesionales por cuenta propia, ya que el incentivo se abonará por adelantado en el 100% del importe concedido.
Ayudas por orden de llegada
El sistema será de concurrencia no competitiva, lo que en la práctica significa que las ayudas se otorgarán por orden de solicitud hasta que se agote el presupuesto. Quien antes presente la documentación, antes podrá asegurarse los 3.000 euros.
Podrán acogerse los vehículos comprados desde el 1 de enero del año correspondiente a la convocatoria y hasta el cierre de fondos.
Qué vehículos entran en el Plan Renove en Córdoba
No cualquier vehículo será financiado por la Junta de Andalucía. La Consejería de Industria, Energía y Minas ha establecido varios criterios para este Plan Renove. El programa permitirá subvencionar la compra de turismos y furgonetas nuevos, con un precio máximo de 35.000 euros (IVA no incluido), una vez aplicados los descuentos del concesionario, con una masa máxima autorizada de hasta 3.500 kilos y con emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO2 por kilómetro.
Además, será obligatorio dar de baja definitiva un vehículo antiguo que tenga la ITV en vigor. El objetivo es claro: retirar de la circulación los modelos más contaminantes y acelerar la renovación del parque móvil también en provincias como Córdoba, donde el uso profesional del vehículo es clave en sectores como la construcción, el comercio o los servicios técnicos.
A diferencia de otros programas, este plan no incluye eléctricos enchufables ni modelos de pila de combustible, ya que esas tecnologías cuentan con líneas específicas de ayudas.
Complemento al Moves III
La iniciativa andaluza se enmarca dentro de la Estrategia Energética de Andalucía 2030 y se concibe como complemento a los incentivos estatales de movilidad eléctrica, como el programa Moves III regulado en 2025 y gestionado en Andalucía por la Agencia Andaluza de la Energía.
En este caso, el foco está en vehículos no electrificados pero de alta eficiencia energética y bajas emisiones, ampliando las opciones para aquellos autónomos que todavía no pueden dar el salto al vehículo eléctrico.
Modernizar el parque móvil cordobés
En Córdoba, donde, como en otras provincias, muchos autónomos dependen del coche o la furgoneta para mantener su actividad diaria, la medida puede convertirse en una palanca para modernizar el parque movil cordobés, reducir consumo de combustible y cumplir con los objetivos ambientales cada vez más exigentes.
