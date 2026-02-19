La UCO sigue pendiente de la cesión del edificio de la calle Manríquez para la Facultad de Filosofía y Letras

La Universidad de Córdoba continúa avanzando en varios proyectos de infraestructura clave, pero todavía enfrenta decisiones y contestaciones pendientes que condicionan el desarrollo a medio y largo plazo.

Antigua zona militar

Manuel Torralbo ha detallado que la universidad ya tiene adjudicado el arquitecto para realizar un estudio completo de la antigua zona militar, que determinará qué se puede levantar, qué debe conservarse y qué no se puede tocar. Según el rector, este estudio será la base para decidir los pasos a seguir y marca un proyecto a medio-largo plazo."Este estudio nos dirá qué podemos hacer. Cuando lo sepamos todo, empezaremos a trabajar con filosofía". En cuanto a la financiación ha asegurado que estima que "va a ser una cantidad importante".

Edificio de la Junta en espera

Respecto al edificio de la Junta en la calle Manríquez, el rector ha explicado que envió una carta a las autoridades correspondientes en diciembre solicitando avances sobre la cesión del espacio. Desde entonces, la universidad sigue esperando respuesta. Torralbo ha insistido en que su objetivo es continuar trabajando para asegurar que el proyecto se pueda desarrollar en el futuro, respetando los pasos administrativos necesarios. "Mi deseo es que me contesten esa petición. Nuestro objetivo final no es Manríquez, nuestro objetivo final es la zona", ha señalado.

Proyectos a largo plazo y financiación

Torralbo ha recordado que la universidad continúa con los proyectos ya iniciados y que el modelo de financiación vigente contempla hasta 20 millones de euros para inversiones no iniciadas y una financiación extraordinaria para proyectos estratégicos. Aunque aún no se han asignado recursos a estas partidas, el rector confía en que se habilitarán para permitir avanzar en proyectos como la zona militar o el edificio de la Junta.

Compromiso con la comunidad universitaria

El rector ha reiterado que continuará buscando soluciones temporales mientras se reciben respuestas oficiales y que el equipo sigue generando nuevas ideas. Además, realizará una ronda por los centros universitarios para recoger impresiones y medir el respaldo de la comunidad antes de avanzar con los proyectos.