El turismo como antídoto frente a la despoblación

El Foro Conecta Córdoba sobre Municipalismo Provincial organizado por Diario CÓRDOBA en el Palacio de la Merced abordó el turismo como uno de los ejes estratégicos que cada vez está ganando más peso en el desarrollo socioeconómico de los pueblos. La mesa sobre Turismo y Patrimonio, moderada por la decana de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Loyola Andalucía, contó con la presencia de los alcaldes de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia; la alcaldesa de Montoro, María Dolores Amo; la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano y el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González.

Pilar Castro inició el debate recordando que Andalucía vive un momento de récord histórico en materia turística, una tendencia de crecimiento que también tiene reflejo en Córdoba, según los datos del INE de 2025 de número de turistas y pernoctaciones. Sin embargo, apuntó la necesidad de apostar por la profesionalización y el emprendimiento como factores básicos para la mejora del modelo.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, destacó el potencial que supone el turismo como motor de desarrollo socioeconómico en los municipios de interior. Para ello, abogó como claves la puesta en valor del patrimonio histórico, la digitalización de la oferta turística y la creación de experiencias. Serrano reclamó mejoras en infraestructuras, energía y comunicaciones para garantizar el desarrollo de los municipios y destacó en el caso de Baena el trabajo que se está realizando para promocionar elementos singulares como la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, el yacimiento arqueológico de Torreparedones o espacios naturales como la Cueva del Yeso y el embalse de Vadomojón, así como el oleoturismo vinculado a la DO Aceite de Baena y el Camino Mozárabe de Santiago.

La alcaldesa advirtió de la brecha existente entre los municipios de menos de 5.000 habitantes y los de más de 20.000 habitantes, que dejan a los de tamaño medio en el margen, sin líneas específicas de apoyo. En su opinión, "el turismo, que puede parecer un problema en las grandes capitales, para nosotros supone una oportunidad y una solución". Por eso reclamó que mientras se organiza la financiación local se les facilite la tutela necesaria para acceder a fondos europeos. Serrano apuntó la apuesta de Baena "por el turismo como modelo de desarrollo socioeconómico sostenible y diversificado basado en la industria agroalimentaria sin renunciar a otras oportunidades".

Matías González, alcalde de Hinojosa del Duque, centró su intervención en el reto demográfico del norte de la provincia, "un tercio del territorio con solo un 10% de la población".

Así, reclamó mejoras urgentes en infraestructuras que conecten la zona norte con Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. "Sin comunicaciones, no puede desarrollarse el turismo ni el patrimonio", apostilló, al tiempo que insistió en que "el turismo es una herramienta contra la despoblación". Asimismo, González destacó la inversión que se está realizando en la promoción de la Catedral de la Sierra, donde este verano se representará de nuevo La Vaquera de la Finojosa, y de otras visitas concertadas a ermitas dentro del programa Experiencias Hinojoseñas.

La alcaldesa de Montoro, María Dolores Amo, coincidió en la necesidad de realizar acciones para evitar que los vecinos abandonen los municipios de la provincia y valoró el turismo como herramienta para afrontar la despoblación de los cascos históricos. Para evitar esta realidad creciente, reclamó la flexibilización normativa, que permita impulsar la rehabilitación de edificios y más apoyo económico para revitalizar los cascos históricos.

De Montoro, destacó el atractivo que supone el plan de oleoturismo de Montoro permitirá a la localidad "poner en valor el paisaje, las almazaras y el comercio local" y el meandro del Guadalquivir, uno de los más relevantes de España, si bien pidió "una mayor implicación de Junta, Confederación Hidrográfica y el Ministerio a la hora de aprovechar las oportunidades que ofrecen los deportes acuáticos".

Por último, criticó que las administraciones hayan tratado a los ayuntamientos "como menores de edad" y consideró que ya han demostrado su capacidad de gestión, por lo que reclamó más financiación para la mejora de infraestructuras y para el impulso a proyectos de innovación.

El alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, reflexionó sobre el cambio del modelo turístico que frente al de sol y playa que supuso un boom en décadas pasadas, está dando paso a un turismo cultural, gastronómico y de interior. Así, Valdivia recordó que Priego es la actualmente segunda ciudad más visitada de la provincia tras la capital, por lo que abogó por la creación de nuevos productos turísticos.

En este sentido, puso como ejemplo la creación de una empresa mercantil por parte del Ayuntamiento cuya finalidad es acelerar los proyectos turísticos y gastronómicos y el impulso a iniciativas que difícilmente podrían prosperar solo con inversión privada. En cuanto al patrimonio, el alcalde expuso la intervención a tres bandas. Por un lado, la que se basa en captación de fondos públicos para grandes espacios; la apuesta público-privada de la mano de instituciones como la Iglesia y por último, el patrimonio privado, propietario de grandes casas señoriales cuya rehabilitación exige, en su opinión, de incentivos fiscales y bonificaciones como incentivo para la restauración y conservación.