La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los cambios en el gobierno municipal, las indemnizaciones del temporal y el Foro sobre municipalismo provincial CÓRDOBA Conecta marcan la actualidad de este jueves
El alcalde de Córdoba ha anunciado este jueves la nueva estructura del Gobierno municipal, un profundo cambio de nombres en delegaciones y empresas municipales. Además, también se han puesto cifras a los daños ocasionados por el temporal en Córdoba capital. Por último, la Junta de Andalucía ha avanzado en el Foro CÓRDOBA Conecta que creará un parque de vivienda para pequeños municipios.
- Bellido reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos
- El Ayuntamiento tasa en 4,5 millones los daños por el temporal y activa ayudas al sector hotelero y a familias afectadas
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
Además, también destacamos:
CÓRDOBA Conecta
- El municipalismo reivindica blindar la financiación local y un reparto justo
- El turismo como antídoto frente a la despoblación
- El tren de la logística tira del empleo industrial
- Los alcaldes reclaman más recursos y menos rigidez normativa para avanzar en accesibilidad
Córdoba ciudad
- Hitachi se abre a negociar en el Sercla tras una nueva jornada de huelga y una caravana de protesta en las calles de Córdoba
- El precio de la vivienda protegida alcanza un nuevo máximo histórico en la provincia de Córdoba tras subir un 2,7%
- Nuevo récord de exportaciones en Córdoba: la provincia cierra 2025 con la mayor cifra de ventas al exterior
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta
Universidad
- Manuel Torralbo no cierra la puerta a presentarse a la reelección como rector de la UCO: "Mantengo la ilusión intacta y fuerza también tengo"
- La UCO sigue pendiente de la cesión del edificio de la calle Manríquez para la Facultad de Filosofía y Letras
Provincia
Campo
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse