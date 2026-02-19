Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los cambios en el gobierno municipal, las indemnizaciones del temporal y el Foro sobre municipalismo provincial CÓRDOBA Conecta marcan la actualidad de este jueves

El regreso de los vecinos de la Altea y Guadalvalle, en imágenes

El regreso de los vecinos de la Altea y Guadalvalle, en imágenes / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba ha anunciado este jueves la nueva estructura del Gobierno municipal, un profundo cambio de nombres en delegaciones y empresas municipales. Además, también se han puesto cifras a los daños ocasionados por el temporal en Córdoba capital. Por último, la Junta de Andalucía ha avanzado en el Foro CÓRDOBA Conecta que creará un parque de vivienda para pequeños municipios.

Además, también destacamos:

CÓRDOBA Conecta

Córdoba ciudad

Universidad

Provincia

Campo

  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  4. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  5. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  8. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse

Los fallecidos en Córdoba el jueves 19 de febrero

Así queda el nuevo gobierno local de Córdoba tras la reorganización anunciada por el alcalde

La Guardia Civil toma declaración al soldador que trabajó en la vía fracturada en Adamuz

El turismo como antídoto frente a la despoblación

El tren de la logística tira del empleo industrial

Los alcaldes reclaman más recursos y menos rigidez normativa para avanzar en accesibilidad

La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios

