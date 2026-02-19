El alcalde de Córdoba ha anunciado este jueves la nueva estructura del Gobierno municipal, un profundo cambio de nombres en delegaciones y empresas municipales. Además, también se han puesto cifras a los daños ocasionados por el temporal en Córdoba capital. Por último, la Junta de Andalucía ha avanzado en el Foro CÓRDOBA Conecta que creará un parque de vivienda para pequeños municipios.

