Alergia primaveral, Media Maratón y evaluación de daños para los afectados por el temporal son nuestros tres asuntos de cabecera para arrancar este jueves 19 de febrero
La jornada informativa de este jueves llega con asuntos de salud, deporte y mucha actualidad. Se espera una primavera especialmente complicada para los alérgicos por la intensa floración y el alargamiento de la estación polínica. Además, te contamos el contratiempo para la Media Maratón de Córdoba tras el cambio de fecha de la prueba sevillana, que coincidirá en el calendario. Por último, inicio de las peritaciones del Consorcio de Compensación de Seguros en las viviendas afectadas por las recientes inundaciones. Tres frentes que dibujan una mañana marcada por la salud, el deporte y la reconstrucción.
- Primavera dura para los alérgicos: la intensa floración se suma a una estación polínica cada vez más larga
- Mala noticia para la Media Maratón de Córdoba: la de Sevilla cambia de fecha y se celebrará el mismo día
- El Consorcio de Compensación de Seguro empieza a peritar los daños de las viviendas inundadas en Córdoba
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- Los evacuados de Córdoba recibirán entre 600 y 1.350 euros por persona
- Una joven cordobesa da a luz a un bebé sin espina bífida tras una cirugía fetal pionera en Sevilla: "Él me ha dado la vida a mí"
- Aena aprueba su plan de inversiones: estos son los proyectos previstos para el aeropuerto de Córdoba
- La Policía registra cinco viviendas en Las Palmeras en una operación antidroga
- Condenado a veinte años de cárcel por asesinar a su mujer en Córdoba en 2022, donde trabajaban como jornaleros
Semana Santa
- Córdoba inicia la Cuaresma entre ceniza y vía crucis: fe, silencio y tradición en calles y templos de la ciudad
- La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026
Provincia
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- El Gobierno Andaluz creará una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz: "Queremos saber la verdad"
- La oposición bloquea acelerar el plan Diputación Invierte para dedicarlo a la reconstrucción tras el temporal
- Rute e Iznájar, a la espera de los análisis del agua para retomar la normalidad en el abastecimiento
Agenda de ocio y cultura
- El Carnaval y el inicio de los caracoles marcan un finde con Lola Herrera, Jesús Bienvenido y Nacho Vegas en Córdoba
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse