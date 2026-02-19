Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alergia primaveral, Media Maratón y evaluación de daños para los afectados por el temporal son nuestros tres asuntos de cabecera para arrancar este jueves 19 de febrero

Salida de la Media Maratón de Córdoba del 2025.

Salida de la Media Maratón de Córdoba del 2025. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La jornada informativa de este jueves llega con asuntos de salud, deporte y mucha actualidad. Se espera una primavera especialmente complicada para los alérgicos por la intensa floración y el alargamiento de la estación polínica. Además, te contamos el contratiempo para la Media Maratón de Córdoba tras el cambio de fecha de la prueba sevillana, que coincidirá en el calendario. Por último, inicio de las peritaciones del Consorcio de Compensación de Seguros en las viviendas afectadas por las recientes inundaciones. Tres frentes que dibujan una mañana marcada por la salud, el deporte y la reconstrucción.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Semana Santa

Provincia

Agenda de ocio y cultura

TEMAS

  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  4. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  5. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  8. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse

