El tren de la logística tira del empleo industrial

La mesa redonda del foro Córdoba Conecta dedicada a la industria y el desarrollo logístico comenzó con el moderador, Antonio Díaz (presidente de CECO y de la Cámara de Comercio), detallando algunos datos sobre cómo hemos llegado hasta aquí, porque «las cosas no pasan por casualidad».

Díaz repasó la evolución del impulso logístico en Córdoba desde hace una década, cuando se firmó con el Ayuntamiento de la capital el primer Pacto por la Logística. Subrayó que, una vez que existe un proyecto estratégico como la Base Logística del Ejército, «es imprescindible apostar decididamente por él». Destacó que Córdoba generó en 2025 más de 8.000 empleos industriales de los 24.500 creados en Andalucía, un tercio del total.

La Carlota: excelente ubicación

Antonio Granados, alcalde de La Carlota, centró su intervención en el posicionamiento estratégico y la generación de empleo como pilares del desarrollo. El municipio tiene cuatro factores clave: ubicación estratégica, disponibilidad de suelo, tejido industrial consolidado y formación. Sus grandes empresas son La Carloteña, Dafisa, Econatur, Endovasa y Aviserrano.

Sobre esta base, Granados manifestó que el reto ahora es «seguir creciendo como municipio, creando esta igualdad de oportunidades y sobre todo de esa generación de empleo».

Fuente Palmera: la importancia de los servicios básicos

Francisco Javier Ruiz, alcalde de Fuente Palmera, defendió que no puede haber industria sin servicios básicos garantizados y reclamó coordinación y lealtad institucional. También señaló como imprescindibles el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua y las infraestructuras básicas. Entre las iniciativas municipales destacó la creación del Área de Desarrollo Local, el Centro de Iniciativa Empresarial con 300 euros anuales para jóvenes emprendedores, la mejora de conectividad, la instalación de cuatro antenas para cobertura móvil y la implantación de cuatro cajeros automáticos en aldeas.

El regidor criticó que «para contar con un buen desarrollo y con una industria en los municipios, creo que los planes generales no pueden tardar 12 o 14 años, porque la inversión se va de los municipios».

Lucena: se necesita más suelo industrial

Por su parte, Aurelio Fernández, alcalde de Lucena, subrayó dos necesidades urgentes, como son la dotación de más suelo industrial y una simplificación administrativa. Reconoció que «los tiempos de la administración no pueden ser los de la empresa privada» y que es necesario agilizar licencias y permisos desde Urbanismo.

Fernández recordó que el 30% del PIB de Lucena es industrial y que existe demanda empresarial para instalarse o ampliar actividad, por lo que el Ayuntamiento debe acompañar ese crecimiento y reclamar apoyo supramunicipal.

Puente Genil: recursos humanos para empresas

Finalmente Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil, centró su intervención en los servicios básicos, especialmente el agua y la energía, reclamando soluciones para el pantano de Cordobilla, actualmente colmatado y que afecta a los regadíos de la zona. En su opinión, hay escasez de recursos humanos cualificados, uno de los principales problemas empresariales, por lo que pidió reforzar la Formación Profesional Dual y la colaboración con la Universidad de Córdoba.

El primer edil pontanés manifestó que es necesario «poner una formación adecuada a las necesidades que nos están planteando las empresas, creemos que ese asunto es absolutamente capital».