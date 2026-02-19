Siete estudiantes cordobeses participarán en el campeonato nacional de Formación Profesional

Un total de siete estudiantes cordobeses de Formación Profesional, 29 de toda la comunidad, participan en Madrid, del 24 al 28 de febrero, en el campeonato nacional de FP Spainskills 2026, donde tendrán que demostrar las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios. En estas olimpiadas bienales participan los mejores alumnos de cada comunidad autónoma y tienen como objetivo divulgar y promocionar el atractivo de esta formación, además de servir de lugar de encuentro para estudiantes, profesorado y empresas.

Los siete participantes de la provincia de Córdoba participarán en las siguientes modalidades: CNC Fresado (IES Zoco, de Córdoba), Soldadura (IES Zoco, de Córdoba), Control Industrial (IES Zoco, de Córdoba), Tecnología de la Moda (IES Colonial, de Fuente Palmera), Jardinería Paisajística (competición doble que cuenta con dos participantes del IES Galileo Galilei, de Córdoba) y Panadería (IES Gran Capitán, de Córdoba).

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha animado a la delegación andaluza durante la jornada de entrenamiento y convivencia en el IES Heliópolis de Sevilla. La delegación está compuesta por 29 competidores de 27 especialidades, una de ellas de exhibición. Los estudiantes, procedentes de 17 centros sostenidos con fondos públicos de siete provincias andaluzas, irán acompañados por 27 docentes tutores y 27 profesores expertos.

Estos alumnos resultaron ganadores con medalla de oro en el octavo Campeonato de FP AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de FP, celebrado en Jaén en noviembre de 2025 con la participación de 180 estudiantes.

Más de 30 modalidades

En esta edición, los competidores medirán sus habilidades en 31 modalidades oficiales y tres especialidades de demostración. En concreto, la delegación andaluza participará en la modalidad de exhibición de Farmacia y Parafarmacia y en 26 modalidades oficiales: Mecatrónica, Diseño Mecánico CAD, CNC Fresado, Soldadura, Fontanería y Calefacción, Electrónica, Desarrollo Web, Instalaciones Eléctricas, Control Industrial, Ebanistería, Carpintería, Floristería, Peluquería, Estética, Tecnología de la Moda, Tecnología del Automóvil, Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Pintura del Automóvil, Jardinería Paisajística, Refrigeración y Aire acondicionado, TIC Administración de Sistemas en Red, Atención Sociosanitaria, Escaparatismo, Panadería-Pastelería y Recepción hotelera.

Las olimpiadas de FP constituyen un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de ser una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.

Hitos en pasadas ediciones

Andalucía ha logrado destacados hitos en las tres últimas ediciones de la competición nacional. Desde 2019, su participación se ha saldado con un total de 25 medallas, situándose como la segunda comunidad autónoma con más galardones, sólo por detrás de Cataluña. No obstante, Andalucía lidera el ranking nacional en número de medallas de oro, consolidando así su excelencia y el alto nivel de su Formación Profesional.

Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Euroskills y Worldskills, que se celebrarán en Düsseldorf (Alemania) y Shanghái (China), respectivamente.