Así queda el nuevo Gobierno local de Córdoba tras la reorganización anunciada por el alcalde

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves una serie de modificaciones en la estructura de su Gobierno local. El objetivo principal es reforzar las áreas vinculadas con la gestión de las emergencias, la seguridad de la ciudad y la agilidad en contratación y en la gestión de los fondos europeos y de recuperación que llegarán tras los efectos de las últimas borrascas.

Según ha anunciado el alcalde este jueves en rueda de prensa, la primera prioridad es la de reforzar el área de Seguridad y Emergencias ante un contexto en el que este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes, así como unificar Infraestructuras con la presidencia de Sadeco en una sola persona, para mayor coordinación, y darle mayor peso a Contratación y la gestión de fondos europeos.

El nuevo gobierno local de Córdoba. / CÓRDOBA

[Pulse aquí para ver el gráfico completo]

Estos son los principales cambios:

Jesús Coca asume ahora la gestión de Fondos Europeos y continúa al frente de Seguridad.

Cintia Bustos asume Contratación y mantiene Recursos Humanos y Juventud.

Miguel Ruiz Madruga continúa en Infraestructuras y asume también la presidencia de Sadeco.

Marian Aguilar se mantiene como delegada de Turismo y de Igualdad y deja Deportes y el Imdeco.

Isabel Albás asume la Delegación de Deportes y la presidencia del Imdeco, además de continuar al frente de Cultura y Patrimonio Histórico.

Eva Contador asume Participación Ciudadana y continúa en Servicios Sociales.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (c), en el pleno de este jueves. / Manuel Murillo

Los que no cambian de responsabilidades:

Blanca Torrent se mantiene en Hacienda, Economía, Empleo y Agricultura y como presidenta del Imdeec.

Bernardo Jordano sigue al frente de Inclusión y Accesibilidad, Movilidad y como presidente de Aucorsa.

Lourdes Morales: Modernización Digital y Casco Histórico.

Daniel García-Ibarrola: Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de Imgema y Emacsa.

Narcisa Ruiz: Educación e Infancia y Cooperación y Solidaridad.

Julián Urbano: Mercados y Comercio, Fiestas y Tradiciones y presidente de Mercacórdoba.

Salvador Fuentes: Concejal.

Además de esto, la reorganización incluye además ajustes en el nivel de coordinadores y directores generales, adaptando la estructura municipal al nuevo organigrama con el propósito de mejorar la eficiencia y la coordinación interna.

Los cambios ya están firmados en decreto, aunque no tendrán efecto hasta el próximo 5 de marzo. Se ha establecido un periodo transitorio de dos semanas para facilitar el relevo entre equipos.