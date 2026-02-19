El Puente Romano de Córdoba se ha convertido este jueves en el símbolo visible de la dignidad y la determinación de la profesión médica. Centenares de facultativos han participado en la marcha de batas blancas convocada por el Sindicato Médico de Córdoba, dentro de la primera semana de la huelga médica indefinida que se desarrollará en distintas jornadas programadas hasta el próximo mes de junio.

La imagen de un “río de batas blancas” atravesando uno de los emblemas históricos de la ciudad ha querido representar, según el sindicato, el momento que vive la sanidad pública. “Bajo los arcos del puente sigue fluyendo el Guadalquivir; sobre él ha fluido hoy la corriente firme de la dignidad profesional”, recoge el comunicado de prensa.

Reivindicaciones estructurales

Desde el Sindicato Médico subrayan que la movilización no responde a una protesta coyuntural, sino a una situación estructural que, a su juicio, compromete la calidad asistencial, la seguridad clínica y la sostenibilidad del sistema sanitario.

El Puente Romano se convierte en símbolo de la huelga médica en Córdoba. / CÓRDOBA

Los facultativos reclaman tiempo suficiente por paciente, plantillas adecuadas, agendas asumibles y garantías de seguridad tanto para profesionales como para ciudadanos. “No estamos reclamando privilegios”, insisten desde la organización, que defiende que mejorar las condiciones laborales es una forma de proteger la calidad del servicio público.

“No es contra los pacientes”

El sindicato denuncia además lo que considera intentos de deslegitimación desde el Ministerio y determinados medios, y rechaza cualquier confrontación con la ciudadanía. “Nuestra huelga no es contra los pacientes. Nuestra reivindicación no es corporativa”, señalan en el comunicado.

La concentración de este jueves, según la organización, demuestra que la profesión médica está unida y que las movilizaciones continuarán hasta que se produzcan avances reales que garanticen respeto institucional, mejora de las condiciones laborales y protección efectiva de la calidad asistencial . “La dignidad profesional no es negociable. La seguridad del paciente no es secundaria”, concluye el Sindicato Médico de Córdoba.