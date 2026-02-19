Ayuntamiento
El PSOE de Córdoba acusa a Bellido de "ir tarde" con los toldos de la Feria y asegura que "no cumplirá" con los colegios
La concejala Alicia Moya urge al Gobierno local a licitar ya los proyectos de sombra en 39 centros públicos
La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha reprochado al alcalde, José María Bellido, que no haya sacado aún a licitación el contrato para instalar toldos en los 39 colegios públicos que todavía carecen de sombra en sus patios, pese a que el equipo de gobierno sí ha tramitado con urgencia el contrato para los toldos de la Feria.
“Parece que el alcalde va tarde con los toldos de la Feria, pero con los colegios no cumplirá”, ha afirmado Moya, quien ha asegurado que el bienestar de los escolares no está siendo una prioridad para el Ejecutivo local.
39 colegios pendientes
La edil socialista ha recordado que hace casi un año que se colocaron los últimos toldos en centros educativos y que desde entonces no se ha continuado con el resto de actuaciones. Según ha señalado, de los 75 colegios públicos de la ciudad, todavía quedan 39 por acondicionar, por lo que considera que el alcalde no cumplirá este curso su promesa de proporcionar sombra en todos los centros.
Moya ha advertido además de que, aunque el contrato se aprobara en próximas fechas con tramitación urgente, los trabajos no podrían estar finalizados antes de que finalice el curso escolar, cuando ya comienzan a registrarse temperaturas superiores a los 30 grados.
Comparativa con la Feria
La concejala ha criticado que el Gobierno municipal haya sacado esta misma semana a licitación el contrato de suministro y alquiler de toldos para dos calles durante la Feria de mayo, también mediante procedimiento abierto y urgente, con un plazo de ejecución que concluye justo un día antes del inicio de la celebración.
Para el PSOE, resulta “indignante” que el equipo de gobierno priorice actuaciones vinculadas a la Feria frente a medidas destinadas a garantizar el confort y la seguridad de los niños y niñas en los centros educativos públicos de la ciudad.
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse