El PSOE de Córdoba acusa a Bellido de "ir tarde" con los toldos de la Feria y asegura que "no cumplirá" con los colegios

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha reprochado al alcalde, José María Bellido, que no haya sacado aún a licitación el contrato para instalar toldos en los 39 colegios públicos que todavía carecen de sombra en sus patios, pese a que el equipo de gobierno sí ha tramitado con urgencia el contrato para los toldos de la Feria.

“Parece que el alcalde va tarde con los toldos de la Feria, pero con los colegios no cumplirá”, ha afirmado Moya, quien ha asegurado que el bienestar de los escolares no está siendo una prioridad para el Ejecutivo local.

39 colegios pendientes

La edil socialista ha recordado que hace casi un año que se colocaron los últimos toldos en centros educativos y que desde entonces no se ha continuado con el resto de actuaciones. Según ha señalado, de los 75 colegios públicos de la ciudad, todavía quedan 39 por acondicionar, por lo que considera que el alcalde no cumplirá este curso su promesa de proporcionar sombra en todos los centros.

Moya ha advertido además de que, aunque el contrato se aprobara en próximas fechas con tramitación urgente, los trabajos no podrían estar finalizados antes de que finalice el curso escolar, cuando ya comienzan a registrarse temperaturas superiores a los 30 grados.

Comparativa con la Feria

La concejala ha criticado que el Gobierno municipal haya sacado esta misma semana a licitación el contrato de suministro y alquiler de toldos para dos calles durante la Feria de mayo, también mediante procedimiento abierto y urgente, con un plazo de ejecución que concluye justo un día antes del inicio de la celebración.

Para el PSOE, resulta “indignante” que el equipo de gobierno priorice actuaciones vinculadas a la Feria frente a medidas destinadas a garantizar el confort y la seguridad de los niños y niñas en los centros educativos públicos de la ciudad.