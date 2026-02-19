Menos producción y peor aceite en la campaña oleícola marcada por el temporal

Los olivareros han vuelto esta semana al tajo tras el temporal que ha paralizado la campaña durante más de un mes y se han encontrado con un panorama desolador, con campos anegados y la aceituna enterrada en el barro, lo que no hace más que confirmar que habrá menor producción y un aceite de oliva de peor calidad, informa la agencia Efe.

En Córdoba, con los datos registrados al cierre de enero, se han producido 65.000 toneladas menos de aceite de oliva que en el mismo periodo de la campaña pasada, pese a que se esperaba un resultado similar. La información del Ministerio de Agricultura indica que las almazaras de la provincia han elaborado 180.000 toneladas de aceite desde que comenzó la campaña el otoño pasado, frente a las 245.000 toneladas contabilizadas en el mismo periodo del año pasado.

Recientemente, la asociación Asaja ha estimado que la cosecha de aceituna podría reducirse en torno a un 30% en Córdoba, especialmente en zonas muy afectadas como la Vega del Guadalquivir, el norte de la provincia y municipios como Córdoba, Castro del Río, BaenaBujalanceCañete de las Torres o Priego de Córdoba, entre otros. Esta situación se da, sobre todo, en suelos vertisoles, donde el encharcamiento y el viento han provocado incluso el vuelco de olivos de más de diez años.

La organización agraria advierte además de daños aún sin cuantificar por el desbordamiento de arroyos, en muchos casos por falta de limpieza, que han arrastrado y volcado plantaciones de olivar y almendro.

Baja la calidad

La campaña continúa desarrollándose en Andalucía, pero ya se ha dado por finalizada en comunidades autónomas como Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura. Otra de las derivadas va a ser la obtención de un aceite de menor calidad, ya que la mayor parte del que queda por producir será de la categoría lampante al recogerse la aceituna mayoritariamente del suelo.

Desde UPA Andalucía se considera que la menor producción va a impulsar al alza los precios en origen del aceite de oliva, situando el "umbral razonable" para garantizar la rentabilidad de las explotaciones en los 5 euros el kilo en el caso del aceite de oliva procedente del olivar tradicional.

Explotaciones "que lo han perdido todo"

Las organizaciones agrarias han valorado de forma general el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía, pero piden que el reparto se haga teniendo en cuenta a las explotaciones que han sufrido mayor daño.

"A partir de ahora vamos a estar muy vigilantes para que ese dinero termine llegando a esas explotaciones que lo han perdido todo y que tienen que empezar prácticamente de cero", ha señalado Juan Luis Ávila, secretario de COAG en Andalucía.

El Gobierno de España ha anunciado que movilizará más de 2.100 millones de euros en ayudas directas al sector agrario, más de 600 millones para la reparación de caminos rurales y medidas fiscales y laborales específicas, entre ellas la reducción de 35 a 5 peonadas para acceder al subsidio agrario.

Por parte de la Junta se activarán cerca de 1.000 millones de euros, de los cuales 700 millones se dirigirán a ayudas directas para más de 33.000 explotaciones agrícolas y ganaderas, y 300 millones a la recuperación de caminos rurales e infraestructuras hidráulicas.