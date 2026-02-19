El precio de la vivienda protegida alcanza un nuevo máximo histórico en la provincia de Córdoba

Los precios de la vivienda de protección oficial (VPO) han alcanzado un nuevo máximo histórico en la provincia de Córdoba, tras crecer un 2,7% más a nivel interanual en el último trimestre del pasado 2025, según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En total, el precio del metro cuadrado de VPO en Córdoba es de 1.194,1 euros, con un crecimiento trimestral de apenas el 0,1%.

Precio de la vivienda libre: el mayor en 14 años

En el caso de la vivienda libre, los precios en Córdoba siguen creciendo y lo hacen a un nivel muy superior a la protegida. En concreto, según los datos del Ministerio de Vivienda del último trimestre de 2025, el crecimiento anual fue del 9,1% hasta llegar a los 1.243,4 euros, aunque no se han alcanzado aún las cotas históricas que se registraron en plena época del boom del ladrillo y antes de la crisis de 2008. De todos modos, la vivienda libre ha alcanzado en la provincia de Córdoba el precio más alto desde el cuarto trimestre de 2012, cuando el metro cuadrado estaba a 1.271,9 euros. El coste más alto sigue estando en el tercer trimestre de 2007 (1.556,2 euros), aunque la constante evolución al alza provoca que se registren en estos momentos los precios más elevados de la vivienda libre en Córdoba en 14 años.

Obras de construcción en Huerta Santa Isabel, la última promoción de VPO en Córdoba. / Manuel Murillo

Obra nueva: sube un 11%

Mientras tanto, si se analiza el precio del metro cuadrado en las viviendas de obra nueva en Córdoba (con hasta cinco años de antigüedad), la cifra se eleva hasta los 1.595,6 euros el metro cuadrado, lo que se traduce en una subida del 11,8% en el último año y del 4,2% intertrimestral. Estos datos evidencian que la dinámica al alza no solo no mengua, sino que se acelera. Se trata del mayor precio desde el tercer trimestre de 2012, cuando el valor del metro cuadrado llegó a un importante pico de 1.670,4 euros. El récord histórico se marcó un trimestre antes, con 1.683,5 euros, aunque esta estadística solo tiene datos disponibles desde enero de 2010 y no mide los precios antes del estallido de la crisis de 2008.

Vivienda usada: muy cerca del máximo histórico

Por otro lado, si se analiza el precio del metro cuadrado de la vivienda usada (con cinco o más años), las cifras bajan sensiblemente en comparación, aunque ya alcanzan los 1.229,1 euros. El crecimiento interanual en este caso es del 8,9%, mientras que respecto al anterior trimestre, la subida llega al 1,8%. Así, la vivienda usada en la provincia de Córdoba se encuentra al nivel más alto en 14 años, ya que la anterior cota más elevada data del cuarto trimestre de 2012, cuando el metro cuadrado de los inmuebles antiguos costaba 1.255,3 euros. El mayor registro histórico es del segundo trimestre del 2010 (1.355,2 euros) aunque, de nuevo, hay que referir que el Ministerio de Vivienda comenzó esta estadística en enero de ese mismo 2010. Así, la vivienda usada se encuentra a 126 euros el metro cuadrado de romper todos los registros oficiales en Córdoba.

Viviendas en construcción en la capital cordobesa, en una imagen de archivo. / A.J. GONZÁLEZ

Datos de la capital:

Además, la estadística de Vivienda también permite conocer la evolución del precio del metro cuadrado en Córdoba capital en el mercado libre. En este caso, el coste es de 1.695,9 euros en el último trimestre de 2025, con una subida del 15%, el valor más alto desde el cuatro trimestre de 2012. El pico histórico data del tercer trimestre de 2008, con 2.406,3 euros.

Si se revisa la cifra de la vivienda usada, el precio del metro cuadrado es de 1.665,0 euros, con un crecimiento idéntico, del 15%, en el último año; es el valor más alto desde el cuarto trimestre de 2012, cuando marcaba 1.754,3 euros, aunque el máximo histórico se registró en el segundo trimestre de ese 2012 (2.067 euros el metro cuadrado).

En el caso de la vivienda de obra nueva, la subida de los últimos 12 meses alcanza un 14% hasta los 2.181,3 euros, el coste más elevado en 14 años (por debajo aún de los 2.263 euros del cuarto trimestre de 2012). El pico más alto de la historia, desde que hay registros, data del segundo trimestre de 2012, con 2.686,9 euros el metro cuadrado.

A nivel nacional sí se alcanza un nuevo récord

Finalmente, hay que destacar que a nivel nacional el precio de la vivienda libre sí ha alcanzado un máximo histórico, de 2.230 euros el metro cuadrado, con una subida interanual del 13,1%. Con este aumento de dos dígitos, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y superó los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.

Si se analiza la evolución de los datos del cuarto trimestre del año frente a los del trimestre anterior, el valor tasado de la vivienda arroja una subida del 3,6% en tasa intertrimestral.

Para elaborar esta estadística el Ministerio utiliza como fuente de información los datos de los informes de tasación procedentes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).