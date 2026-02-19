Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La O y la Buena Muerte celebran sus vía crucis este viernes

Francisco Mellado

Córdoba

La hermandad de la O celebrará el vía crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Victoria, con salida este viernes a las 21.00 horas desde la parroquia la Aurora. El cortejo recorrerá Plaza Mahatma Gandhi, Nuestra Señora de la Merced, Historiador Jaén Morente, Arcos de la Frontera, Avenida Virgen de Fátima, Plaza Mahatma Gandhi y entrada en su templo en torno a las 22.30 horas.

Por su parte, la hermandad de la Buena Muerte celebrará vía crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. La salida tendrá lugar a las 20.30 horas desde San Hipólito. El itinerario discurrirá por Plaza de San Ignacio de Loyola, Plaza del Escudo, Pintor Cuenca Muñoz, Plaza de Aladreros, Plaza de Antonio Fernández Grilo, Concepción, Duque de Fernán Núñez, Pérez de Castro, Plaza de Ramón y Cajal, San Felipe, Plaza de San Nicolás, José Zorrilla y Menéndez Pelayo, Plaza de San Ignacio de Loyola y entrada.

TEMAS

