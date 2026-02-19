Nuevo récord de exportaciones en Córdoba: la provincia cierra 2025 con la mayor cifra de ventas al exterior

Córdoba cerró el año 2025 logrando un récord histórico de exportaciones. Según el último informe de ICEX España, la provincia cerró el ejercicio con 3.459 millones de euros en ventas al exterior, un 3,3% más que el año anterior, y encadena así un nuevo récord tras el máximo ya alcanzado en 2024 con 3.348,6 millones.

Los datos consolidan a Córdoba como la cuarta provincia exportadora de Andalucía, al superar a Málaga (3.450,5 millones) y situarse solo por detrás de Sevilla (9.074,7 millones), Huelva (7.340,8 millones) y Almería (5.949 millones).

Diciembre frena el ritmo

Y bate el récord pese a que el último mes del año moderó la tendencia. En diciembre, las exportaciones sumaron 250,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Extracción de aceite de oliva en una almazara situada en la provincia de Córdoba, en una imagen de archivo. / Europa Press

En cambio, las importaciones crecieron un 15,6% en ese mes, hasta alcanzar los 214,8 millones. Pese a esta desaceleración puntual, el balance anual confirma la dinámica positiva del comercio cordobés en el exterior.

Fuerte tirón de las importaciones

El crecimiento de las exportaciones va acompañado de un considerable crecimiento de las importaciones también, que alcanzaron los 2.710,4 millones de euros, con un incremento interanual del 21,4%. Este fuerte repunte de las compras al exterior ha reducido el superávit comercial de la provincia. El saldo positivo se situó en 748,6 millones de euros en 2025, frente a los 1.116,6 millones registrados en 2024.

Aun así, Córdoba mantiene una balanza comercial favorable, apoyada especialmente en su sector agroalimentario y en la industria manufacturera.