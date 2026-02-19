COFRADÍAS
La música anuncia la Cuaresma en dos conciertos de marchas cofrades
La parroquia de San Francisco y San Eulogio acoge una de las actuaciones, junto a la hermandad del Huerto, y la iglesia de San Lorenzo otra, con el Calvario
Con la llegada de la Cuaresma, la música cofrade vuelve a llenar los templos cordobeses de marchas procesionales. Así, este viernes, 20 de febrero, la parroquia de San Francisco y San Eulogio acogerá a las 21.00 horas un concierto de marchas procesionales a cargo de la Asociación Musical Utrerana de Utrera (Sevilla).
La cita tendrá como momento más esperado el estreno de la nueva marcha Jesús Amarrado, obra compuesta por Francisco Jiménez Becerra y dedicada al titular de la hermandad del Huerto.
Además de este estreno, la formación sevillana interpretará un cuidado repertorio de marchas de reconocido prestigio dentro del panorama cofrade, que incluye: Jesús de las Penas (Antonio Pantión), Por una Madre (Enrique Báez), Sagrada Columna (Emilio Arroyo), Getsemaní (Ricardo Dorado), Un Recuerdo (Eduardo Lucena), Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto (Luis Bedmar) y Señor de la Columna (José Juan Gámez Varo).
De El Arahal a San Lorenzo
De forma paralela, la Parroquia de San Lorenzo será escenario de otro concierto, en este caso en honor a Nuestro Padre Jesús del Calvario, que será interpretado por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de El Arahal (Sevilla), formación que acompaña cada Miércoles Santo al Nazareno de San Lorenzo. La cita dará comienzo a las 21.30 horas.
Ambos conciertos se presentan como una oportunidad única para disfrutar del patrimonio musical vinculado a la Semana Santa, en un entornos como la parroquia de San Francisco y San Eulogio y la parroquia de San Lorenzo, que se convertirán nuevamente en escenario de excepción para la música procesional.
