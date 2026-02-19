El municipalismo reivindica blindar la financiación local y un reparto justo

La Diputación de Córdoba acogió ayer una nueva cita del foro CÓRDOBA Conecta, centrada en esta ocasión en el municipalismo provincial. El debate estuvo integrado por cuatro mesas en las que participaron 16 alcaldes y alcaldesas de la provincia, que hablaron largo y tendido sobre los retos de la política local. Una política local que fue defendida en más de una ocasión como la primera línea de contacto de la ciudadanía con la administración en un foro donde también participaron el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite.

Sostenibilidad, logística, turismo o urbanismo fueron algunos de los temas que se abordaron en el encuentro, en el que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, reivindicó un mayor blindaje y protección a la financiación local. Una reforma, incidió Bellido, cuyo debate debe ir en paralelo al que ya se ejecuta en torno a la financiación autonómica. El alcalde de Córdoba resaltó cómo ha quedado patente la importancia de la actuación municipal al frente de emergencias de calado, como ha ocurrido con el accidente ferroviario de Adamuz o con las inundaciones recientes. «Lo que estamos viendo es que los municipios están al pie del cañón, en la trinchera de la política en España, en la primera línea en todas las materias», defendió el también presidente de la FAMP.

Una nueva cita de CÓRDOBA Conecta / Manuel Murillo

Bellido ofreció algunos datos comparativos de las cifras que manejan los ayuntamientos y las entidades locales frente a las que se trabajan en las autonómicas o en la administración central. En este sentido, el alcalde de Córdoba recordó que desde 2011 en adelante, cuando la crisis económica obligó a las administraciones a apretarse el cinturón y a hablar de reglas fiscales y control de gasto público, ayuntamientos y diputaciones han perdido empleados públicos. También en este periodo, enumeró el regidor cordobés, el sector público local consigue arrojar un superávit superior al autonómico y logra una mejor ejecución de fondos europeos. «Somos eficientes y eficaces y cuando nos dan recursos, se ejecutan. Sin embargo, tenemos el menor gasto de todas las administraciones y también menos empleados», reprochó Bellido en un discurso en defensa de esa política local y de la necesidad de contar con más y mejores recursos.

El alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido, durante su intervención. / Manuel Murillo

Esa aportación que hacen consistorios y diputaciones, entiende el alcalde de Córdoba, deben ser tenidas en cuenta. «Hay que reclamar, desde la lealtad institucional, que en momentos donde se pone en juego la financiación autonómica, hay que poner en paralelo la local», pidió el presidente de la FAMP, que abogó además por una normativa sin «zonas grises». Como ejemplo de esto último, recordó cómo ayuntamientos de fuera de la Comunidad Valenciana acudieron a ayudar durante la DANA y cómo para hacerlo hubo que levantar reparos o hacer modificaciones legislativas, lo que para Bellido «demuestra que hay un problema estructural». En definitiva, para Bellido, lo que precisan las administraciones locales es que «nos tomen por mayores de edad» y que eso «se refleje en una reforma de la financiación local».

Un "puntal esencial" de las políticas públicas

En una línea muy similar se pronunció el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que tras reivindicar a las corporaciones locales como «un puntal esencial para la eficacia de las políticas públicas y de la actividad del estado», pidió modificar el sistema de financiación. Para Lorite, el sistema actual «discrimina» y el hecho de que provenga de los años ochenta supone que existen «motivos claros para revisarlo». El también delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba se mostró convencido de que «esta apuesta tendría el consenso de todas las corporaciones locales» independientemente de «visiones ideológicas».

En esas propuestas que se recogen en CÓRDOBA Conecta Lorite aportó una más: modificar también la ley reguladora de las Bases del Régimen Local. «Creo que va siendo hora de alcanzar un gran consenso a nivel nacional para propiciar una nueva legislación», pidió Lorite, que abogó, en este punto, por «fortificar la autonomía local» y por establecer «un nuevo marco competencial diferente al que asumen hoy las corporaciones locales».

El vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite, durante su intervención. / Manuel Murillo

Lorite, como Bellido, se valió de ese trabajo y de ese esfuerzo que los ayuntamientos y la Diputación han hecho en dos hechos muy destacados que han ocurrido en la provincia en este arranque de año, las inundaciones y la tragedia de Adamuz. «Los alcaldes han estado al pie del cañón, tarde y noche, 24 horas al servicio de sus vecinos», valoró el vicepresidente primero de la Diputación.

La versión "más vertebradora" de la política

Ese reconocimiento a la cercanía de la política local y a su posición cercana en momentos complicados también fue señalada por el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, quien señaló que «el municipalismo, cuando se ejerce con responsabilidad, es capaz de superar cualquier frontera ideológica». Romero, que reconoció que la cercanía del calendario electoral introduce «tensión y estrategias», sí pidió no alejarse del foco. «El municipalismo es la versión más transversal y vertebradora de la política», apuntó, para recordar que foros como el de CÓRDOBA Conecta sirven para resaltar este papel y para «compartir soluciones desde la cercanía que define a la política local».

El director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, durante su intervención. / Manuel Murillo

