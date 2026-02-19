Manuel Torralbo cifra en un 88% el grado de ejecución de su programa y defiende una UCO "más estable, participativa e internacional"

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha presentado el balance de sus casi cuatro años de mandato asegurando que su equipo ha ejecutado el 88% de los objetivos y el 85% de las acciones recogidas en su programa electoral.

La rendición de cuentas está apoyada en una página web específica donde se detalla el grado de cumplimiento de cada eje estratégico. Torralbo ha defendido que el programa electoral ha permanecido publicado durante todo el mandato como compromiso de transparencia y que ahora ha mostrado su nivel real de ejecución.

Gobernanza participativa

Torralbo ha situado la participación como uno de los ejes centrales del mandato. Ha defendido la ampliación de colectivos en comisiones y órganos universitarios, la incorporación de perfiles jóvenes y el refuerzo de la rendición periódica de cuentas en Consejo de Gobierno y Claustro. Según ha explicado, el modelo ha estado basado en confianza, cercanía y escucha activa de la comunidad universitaria.

Estabilización del profesorado

En el ámbito docente, el rector ha destacado la apuesta por consolidar la figura de profesor ayudante doctor como vía estructural de acceso a la carrera académica, la adaptación a la nueva LOSU y la agilización de promociones internas.

Se han desarrollado procesos selectivos y de estabilización que han permitido reducir la temporalidad y dar mayor certidumbre a las plantillas.

PTGAS y carrera profesional

Respecto al personal técnico, de gestión y administración (PTGAS), Torralbo ha subrayado la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo completa, la implantación del teletrabajo y la puesta en marcha de la carrera profesional horizontal.

También ha destacado el proceso de estabilización del personal interino, que ha permitido convertir plazas temporales en estructurales y, en muchos casos, ha asignado destino definitivo tras años de provisionalidad.

Investigación y captación de fondos

Torralbo ha enfatizado también en la duplicación de la captación de fondos internacionales respecto a los seis años anteriores, asegurando que ha habido tasas de éxito superiores al 25% en convocatorias europeas.

Entre los hitos, ha mencionado la obtención del primer proyecto del Consejo Europeo de Investigación (ERC), así como el aumento del liderazgo en propuestas internacionales. También se ha mantenido la financiación estructural a grupos de investigación, regulando su funcionamiento y reforzando servicios de apoyo como el CAI y el SAI.

Internacionalización y transformación digital

El rector ha hablado también sobre la participación en programas europeos y el fortalecimiento de la presencia internacional de la universidad, tanto en captación de proyectos como en movilidad académica.

En cuanto a trasnformación digital en el mandato, aseguran que la UCO ha renovado prácticamente la totalidad de la red Wi-Fi, ha mejorado la enseñanza virtual y ha implantado el voto telemático en órganos universitarios.Torralbo ha reconocido que aún quedan procesos administrativos por simplificar, pero ha defendido que la universidad ha dado un salto importante en digitalización.

Infraestructuras en marcha

En infraestructuras, el equipo ha continuado proyectos heredados y ha avanzado en otros nuevos. El edificio de Vial Norte ya ha obtenido proyecto básico, proyecto de ejecución y licencia, aunque aún está pendiente de financiación.

También se han desarrollado actuaciones en distintos campus y entornos universitarios "dentro de las posibilidades presupuestarias actuales".

Proyectos pendientes

Durante el balance, el rector ha reconocido que no todos los compromisos están culminados.

Entre los asuntos abiertos, ha citado: La cesión del edificio comprometido en mayo de 2022 para biblioteca, aún sin materializar, la ejecución final de grandes infraestructuras condicionadas a financiación y la simplificación administrativa completa de determinados procedimientos.

Aun así, ha defendido que el grueso del programa ha sido ejecutado o ha alcanzado fase avanzada y que la universidad ha quedado en una situación "más estable" que en 2022.