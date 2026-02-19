Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reestructuración gobierno localRector UCOAyudas inundacionesHipotecasCCFAndrés de InglaterraExportacionesEl tiempoPrecio de la viviendaBinter
instagramlinkedin

Educación

Manuel Torralbo no cierra la puerta a presentarse a la reelección como rector de la UCO: "Mantengo la ilusión intacta y fuerza también tengo"

Manuel Torralbo inicia una ronda por los centros de la UCO antes de decidir si opta a la reelección en 2026

Manuel Torralbo rector de la UCO Universidad de Córdoba

Manuel Torralbo rector de la UCO Universidad de Córdoba / AJ González / COR

Guadalupe Gavilán

Antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad, el rector de la Universidad Manuel Torralbo ha afirmado que iniciará una ronda de visitas a los distintos centros universitarios para conocer de primera mano el sentir de la comunidad académica. "Esto tiene sentido si uno siente que tiene apoyo de la comunidad universitaria para trabajar", ha afirmado, recordando que durante su pre-campaña en 2022 también dedicó meses a escuchar a profesores, personal y estudiantes antes de formalizar su candidatura.

Motivación intacta

Preguntado directamente sobre su continuidad, Torralbo ha respondido de manera textual, "¿Hay ilusión? Yo la mantengo intacta, a pesar de que ya tengo 65 años. ¿Fuerza? También tengo".

Además, el rector ha recordado que su equipo sigue generando nuevas ideas y que aún hay proyectos estratégicos por culminar. Sin embargo, ha insistido en que cualquier decisión sobre su reelección ha de depender del respaldo que perciba de la comunidad universitaria.

Torralbo ha subrayado que su prioridad sigue siendo consolidar los avances ya realizados y garantizar que los proyectos en marcha han alcanzado una fase de ejecución sólida antes de comprometerse con un nuevo mandato.

Noticias relacionadas y más

Escucha activa

La estrategia de Torralbo volverá a basarse en la cercanía y la participación: primero escuchará, luego analizará, y finalmente, tomará decisiones, siempre "teniendo en cuenta la percepción y el apoyo del profesorado, personal de administración y estudiantes".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  4. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  5. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  8. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse

Menos producción y peor aceite en la campaña oleícola marcada por el temporal

Menos producción y peor aceite en la campaña oleícola marcada por el temporal

Manuel Torralbo cifra en un 88% el grado de ejecución de su programa y defiende una UCO "más estable, participativa e internacional"

Manuel Torralbo no cierra la puerta a presentarse a la reelección como rector de la UCO: "Mantengo la ilusión intacta y fuerza también tengo"

Manuel Torralbo no cierra la puerta a presentarse a la reelección como rector de la UCO: "Mantengo la ilusión intacta y fuerza también tengo"

El Puente Romano se convierte en símbolo de la huelga médica en Córdoba

El Puente Romano se convierte en símbolo de la huelga médica en Córdoba

El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora la gammagrafía de perfusión miocárdica para mejorar el diagnóstico cardíaco

El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora la gammagrafía de perfusión miocárdica para mejorar el diagnóstico cardíaco

El 38º Congreso Nacional OPC lanza en Córdoba un mensaje de confianza en el futuro del sector MICE

La campaña 'Mira por l@s niñ@s' del Hospital Arruzafa amplía su alcance a menores tutelados por la Junta

Así queda el nuevo Gobierno local de Córdoba tras la reorganización anunciada por el alcalde

Así queda el nuevo Gobierno local de Córdoba tras la reorganización anunciada por el alcalde
Tracking Pixel Contents