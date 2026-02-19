Manuel Torralbo no cierra la puerta a presentarse a la reelección como rector de la UCO: "Mantengo la ilusión intacta y fuerza también tengo"

Antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad, el rector de la Universidad Manuel Torralbo ha afirmado que iniciará una ronda de visitas a los distintos centros universitarios para conocer de primera mano el sentir de la comunidad académica. "Esto tiene sentido si uno siente que tiene apoyo de la comunidad universitaria para trabajar", ha afirmado, recordando que durante su pre-campaña en 2022 también dedicó meses a escuchar a profesores, personal y estudiantes antes de formalizar su candidatura.

Motivación intacta

Preguntado directamente sobre su continuidad, Torralbo ha respondido de manera textual, "¿Hay ilusión? Yo la mantengo intacta, a pesar de que ya tengo 65 años. ¿Fuerza? También tengo".

Además, el rector ha recordado que su equipo sigue generando nuevas ideas y que aún hay proyectos estratégicos por culminar. Sin embargo, ha insistido en que cualquier decisión sobre su reelección ha de depender del respaldo que perciba de la comunidad universitaria.

Torralbo ha subrayado que su prioridad sigue siendo consolidar los avances ya realizados y garantizar que los proyectos en marcha han alcanzado una fase de ejecución sólida antes de comprometerse con un nuevo mandato.

Escucha activa

La estrategia de Torralbo volverá a basarse en la cercanía y la participación: primero escuchará, luego analizará, y finalmente, tomará decisiones, siempre "teniendo en cuenta la percepción y el apoyo del profesorado, personal de administración y estudiantes".