Tribunales
La Justicia revoca la sanción de Defensa a un comandante por el caso Cerro Muriano
El juez declara desproporcionada la medida adoptada tras el caso Cerro Muriano y reconoce la vulneración de derechos fundamentales
El pasado 16 de diciembre fue notificada la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 a favor del comandante Velasco, una resolución que ya es firme y que anula la suspensión de funciones y el cese en el destino acordados por el Ministerio de Defensa en el contexto del conocido caso Cerro Muriano.
El procedimiento judicial se inició tras la demanda interpuesta por el propio comandante contra la resolución de la ministra de Defensa que decretó su apartamiento cautelar del servicio. Ahora, el órgano judicial concluye que aquella decisión fue contraria a derecho y, por tanto, debe ser anulada.
Desproporcionalidad
La sentencia sostiene que la Administración no respetó el principio de proporcionalidad ni garantizó adecuadamente derechos fundamentales como el de defensa y la presunción de inocencia en el marco de medidas cautelares. En un pronunciamiento especialmente contundente, el juzgado afirma que “la medida complementaria de cese en el destino resulta desproporcionada, y, en todo caso, carente de legitimación en aras de salvaguardar el interés general”. Asimismo, rechaza el argumento de que su continuidad en el puesto generara una sensación de impunidad y subraya que, según el criterio de su superior directo, su cese perjudicó el interés del servicio.
En ejecución del fallo, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicó este miércoles la resolución que reconoce como tiempo efectivo de servicio el periodo en que el comandante permaneció suspendido, anula formalmente la medida adoptada y le restituye en su anterior destino y puesto.
La dirección jurídica del procedimiento ha estado a cargo de Nazaret Calzado, letrada de Empresa y Ley, quien ha expresado su satisfacción por el resultado del proceso, al considerar que la sentencia restablece plenamente los derechos fundamentales de su defendido.
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse