La Junta concede 15 nuevas plazas concertadas a la Residencia de Mayores Nuestra Señora de los Dolores.

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha visitado la Residencia de Mayores Nuestra Señora de los Dolores, para anunciar la incorporación de 15 nuevas plazas concertadas en el centro.

La residencia cuenta con 69 plazas y tenía 10 concertadas. Con esta ampliación, pasa a tener 25 plazas financiadas por la Junta. La delegada ha precisado que, en la provincia de Córdoba, se han autorizado 246 nuevas plazas, tanto de residencia para mayores como de unidades de estancia diurna que “van a permitir agilizar la lista de espera de personas que necesitan un recurso residencial en nuestra provincia”, ha explicado.

Durante su visita, Sánchez ha destacado que estas nuevas plazas forman parte del proceso de ampliación impulsado por la Consejería de Inclusión Social en Andalucía, “en el que se han concedido todas las plazas solicitadas por residencias y unidades de estancia diurna, sin dejar ninguna sin cubrir”.

Sánchez ha resaltado asimismo el esfuerzo presupuestario realizado por la Junta de Andalucía en materia de dependencia, que en el presente ejercicio alcanza la cifra récord de 2.610 millones de euros. Esta inversión incluye la ayuda a domicilio, las plazas concertadas en residencias y centros de día, y las prestaciones vinculadas al servicio para apoyar a familias que afrontan el pago de una plaza privada.

Nuevo modelo de gestión para reducir tiempos de espera

La delegada ha recordado que la Consejería de Inclusión Social ha implantado un nuevo sistema de gestión de la dependencia, que unifica en un solo procedimiento la valoración y la asignación de recursos. El mismo, ha permitido pasar de cinco aplicaciones informáticas a un único sistema integrado. “Este cambio está dando resultados visibles y permite acelerar los trámites como no ocurría desde hace quince años”, ha afirmado.

Sánchez ha insistido en que la Junta de Andalucía continuará trabajando para mejorar tanto el servicio de ayuda a domicilio como el funcionamiento de las plazas concertadas en los centros residenciales.

No obstante, ha reclamado al Gobierno de España una financiación justa, similar a la que reciben otros territorios. “No pedimos ni más ni menos que lo que se concede, por ejemplo, al País Vasco, donde la financiación se reparte al 50 % entre ambas administraciones. Eso es lo que reclamamos para poder seguir mejorando el servicio y reduciendo la lista de espera”, ha concluido.