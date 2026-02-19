La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, anunció la creación de un parque de viviendas para aquellos municipios andaluces con menos población y, especialmente, para aquellos que pierden habitantes. Nieto, que intervino en el Foro sobre Municipalismo Provincial organizado dentro de los encuentros de CÓRDOBA Conecta, centró gran parte de su discurso en el reto demográfico, una «batalla», dijo, que requiere «del esfuerzo de todas las administraciones».

Y dentro de ese reto, el consejero entiende que hay que situar la vivienda en el centro. «Cuando hablamos de disponer una vivienda casi siempre se va al ámbito de quienes quieren vivir en una gran ciudad», señaló Nieto, que añadió que «lo que nos preocupa son los municipios de menos de 5.000 habitantes y los que pierden población». Aquí el problema, detalló el consejero de Justicia, no es que adquirir o alquilar una vivienda sea caro, sino que, directamente, «no hay mercado». Por lo tanto, insistió Nieto, es «materialmente imposible que podamos ganar población si no tenemos un mercado de vivienda de uso rápido».

Por lo tanto, ese parque que plantea la Junta permitirá que quien quiera ir a vivir a un pequeño municipio tenga la oportunidad de hacerlo de forma rápida porque «nos permitirá avanzar en ese camino» de atajar la despoblación.

Alcaldes y alcaldesas de municipios de la provincia de Córdoba, durante el acto, celebrado en la Diputación de Córdoba. / Manuel Murillo

En una senda positiva

Sobre ese reto demográfico y la estrategia presentada hace un año por la Junta, Nieto avanzó que las primeras conclusiones ya adelantan que Andalucía está en camino de conseguir uno de los objetivos planteados: seguir siendo una de las comunidades más pobladas de España, no entrar en un proceso de inercia de pérdida de población a partir de 2037 y llegar a los diez millones de habitantes en 2050.

«Ahora tenemos que consolidar el objetivo y conseguir que el crecimiento poblacional no se concentre en unos determinados territorios», señaló Nieto, para lo que se plantea, entre otras cosas, ese ya citado parque de viviendas para localidades pequeñas. En este punto, el consejero reconoció que se están dando pasos muy positivos en ese sentido y nombró esa generación de suelo industrial y la capacidad de los polos logísticos de concentrar población.