El juez envía a prisión a tres de los detenidos en la redada antidroga del barrio de las Palmeras en Córdoba

La Policía Nacional llevó a cabo los arrestos tras cinco registros en viviendas, locales y parcelas de la barriada

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional durante una redada antidroga en el barrio de las Palmeras.

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional durante una redada antidroga en el barrio de las Palmeras. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El juez ha decidido enviar a prisión provisional de tres personas detenidas en la operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo esta semana en la barriada de las Palmeras, en Córdoba. Según ha adelantado Cordópolis, tres de los cuatro arrestados han ingresado en la cárcel este jueves.

La Policía Nacional efectuó el pasado martes cinco registros en diferentes inmuebles, desde viviendas a locales y parcelas en una operación contra el narcotráfico.

La intervención, bajo secreto de sumario, culminó con varias detenciones tras el hallazgo de sustancias estupefacientes en los registros.

A este respecto, fuentes policiales apuntaron a que la droga intervenida era principalmente marihuana.

Los registros comenzaron el martes en las primeras horas de la tarde y se extendieron hasta la noche.

El juez envía a prisión a tres de los detenidos en la redada antidroga del barrio de las Palmeras

El juez envía a prisión a tres de los detenidos en la redada antidroga del barrio de las Palmeras

