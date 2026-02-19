Accidentes de tráfico
Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
Los vehículos han quedado detenidos en el carril izquierdo de una calzada que es arteria clave de la movilidad en la ciudad
Al menos cinco coches han chocado en la mañana de este jueves, y en plena hora punta de desplazamientos de tráfico para los trabajos y escuelas, a la altura del túnel de los Omeyas, en dirección hospital Reina Sofía y puente de Andalucía, según han informado fuentes directas a este periódico.
Tal y como marca el mapa de accidentes viales de la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido a las 07.49 horas en la A-3050, a la altura del kilómetro 3, en sentido decreciente. Además, el servicio de Emergencias 112 ha confirmado el accidente múltiple y ha informado que se han desplazado a la zona agentes de la Policía Local y operarios de mantenimiento de la vía. No hay, de momento, constancia de personas heridas ni ha sido preciso el desplazamiento de personal sanitario.
Parados en el carril izquierdo
Los vehículos siniestrados han quedado parados en el carril izquierdo de la vía, lo que ha producido importantes retenciones en una de las carreteras más importantes para los desplazamientos de la mañana, ya que une la zona norte y oeste de Córdoba con el resto de la ciudad, siendo una arteria clave de movilidad.
