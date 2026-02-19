Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlergiasMedia MaratónEvacuados inundacionesConsorcioAyudas temporalAdamuz, Medalla de AndalucíaFútbol pirataAenaAmpliación UCODiputación
instagramlinkedin

Accidentes de tráfico

Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana

Los vehículos han quedado detenidos en el carril izquierdo de una calzada que es arteria clave de la movilidad en la ciudad

Coches parados a la entrada del túnel de los Omeyas de Córdoba, tras un importante accidente múltiple de tráfico, este jueves por la mañana.

Coches parados a la entrada del túnel de los Omeyas de Córdoba, tras un importante accidente múltiple de tráfico, este jueves por la mañana. / M.J. Raya

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Al menos cinco coches han chocado en la mañana de este jueves, y en plena hora punta de desplazamientos de tráfico para los trabajos y escuelas, a la altura del túnel de los Omeyas, en dirección hospital Reina Sofía y puente de Andalucía, según han informado fuentes directas a este periódico.

Tal y como marca el mapa de accidentes viales de la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido a las 07.49 horas en la A-3050, a la altura del kilómetro 3, en sentido decreciente. Además, el servicio de Emergencias 112 ha confirmado el accidente múltiple y ha informado que se han desplazado a la zona agentes de la Policía Local y operarios de mantenimiento de la vía. No hay, de momento, constancia de personas heridas ni ha sido preciso el desplazamiento de personal sanitario.

Noticias relacionadas

Parados en el carril izquierdo

Los vehículos siniestrados han quedado parados en el carril izquierdo de la vía, lo que ha producido importantes retenciones en una de las carreteras más importantes para los desplazamientos de la mañana, ya que une la zona norte y oeste de Córdoba con el resto de la ciudad, siendo una arteria clave de movilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  4. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  5. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  8. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse

Las hipotecas se disparan en 2025 y Córdoba registra la cifra más alta en 15 años

Las hipotecas se disparan en 2025 y Córdoba registra la cifra más alta en 15 años

Muchos lo hacen en Córdoba sin saber que Hacienda puede multarles por compartir cuenta con sus hijos

Muchos lo hacen en Córdoba sin saber que Hacienda puede multarles por compartir cuenta con sus hijos

Córdoba se prepara para un nuevo cambio del tiempo: esto es lo que prevé la Aemet para el fin de semana

Córdoba se prepara para un nuevo cambio del tiempo: esto es lo que prevé la Aemet para el fin de semana

Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana

Los evacuados de Córdoba recibirán entre 600 y 1.350 euros por persona

Los evacuados de Córdoba recibirán entre 600 y 1.350 euros por persona

Primavera dura para los alérgicos en Córdoba: la intensa floración se suma a una estación polínica cada vez más larga

Primavera dura para los alérgicos en Córdoba: la intensa floración se suma a una estación polínica cada vez más larga

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 19 de febrero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 19 de febrero de 2026
Tracking Pixel Contents