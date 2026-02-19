Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 19 de febrero de 2026

El despertar de la vida en Egipto

‘La educación en el antiguo Egipto’

Conferencia a cargo de Daniela Picchi. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa. Ángel de Saavedra, 9. 19.00 horas.

Inauguración

‘Pórtico de Cuaresma’

A cargo del Ilmo. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, Canónigo del Cabildo Catedral de Córdoba. El acto contará con la intervención de Capilla Musical Ars Sacra.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad (sala Julio Romero de Torres). Alfonso XIII, 14. 20.30 horas.

Poesía

Antonio Flores en el recuerdo

Intervención de Pilar Sanabria en el programa de Poesía en el Mercado Victoria, Antonio Flores en el recuerdo.

CÓRDOBA. El Invernadero (Mercado Victoria). Paseo de la Victoria. 20.00 horas.

Café de los jueves

Charla ‘sal del cuadro’

Programa de alfabetización mediática contra la desinformación en ciencia de la mano de la periodista Elena Lázaro. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur. Junto a Plaza de Toros. 18.00 horas.

Muestra

Se inaugura ‘Arqueología de la imagen’

Espacio Gala acoge el proyecto expositivo Arqueología de la Imagen, de Juanan Soria. Se podrá visitar hasta el 5 de abril. En esta muestra, el autor establece un diálogo entre arqueología e imagen digital mediante pintura, dibujos y vídeo-animación, utilizando la estratigrafía como eje conceptual.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales, 20. 19.00 horas.

Andaluces de ahora

‘Otra ronda’

Obra de Thomas Vinterberg y Tobias Lindholm que explora la crisis de la mediana edad y la incapacidad de aceptar la madurez a través de un grupo de profesores. Dirección: Carlos Álvarez Ossorio.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Música antigua

Actúa el cuarteto Eduardo Paniagua

Averroes, Córdoba de las Tres Culturas, con el Cuarteto Eduardo Paniagua. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de Santa Victoria. Plaza de Santa Victoria, 1. 19.30 horas.

El odio

‘Haciendo la guerra en tiempos de paz: la política del odio’

Con Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía moral y política de la UNED.