El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora la gammagrafía de perfusión miocárdica para mejorar el diagnóstico cardíaco.

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha incorporado a su cartera de servicios la gammagrafía de perfusión miocárdica, una prueba diagnóstica avanzada que permite estudiar el flujo sanguíneo del corazón y detectar posibles alteraciones en la irrigación del músculo cardíaco.

Esta técnica de Medicina Nuclear resulta especialmente útil en el diagnóstico y seguimiento de la cardiopatía isquémica, ya que posibilita identificar áreas del miocardio con déficit de perfusión tanto en reposo como durante el esfuerzo.

Diagnóstico funcional y no invasivo

La gammagrafía de perfusión miocárdica consiste en la administración de un radiofármaco que se distribuye por el tejido cardíaco en función del riego sanguíneo. Mediante una cámara gamma se obtienen imágenes que permiten evaluar la función y viabilidad del músculo cardíaco.

Se trata de una prueba no invasiva y segura, indicada en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, dolor torácico de origen incierto o antecedentes cardiovasculares, así como en el control evolutivo tras intervenciones o tratamientos específicos.

Mejora en la precisión y la planificación terapéutica

La incorporación de esta tecnología permite afinar el diagnóstico y mejorar la planificación terapéutica, ya que diferencia entre zonas del corazón con daño irreversible y áreas potencialmente recuperables mediante revascularización.

Desde el centro destacan que esta técnica contribuye a una atención cardiológica más personalizada, al ofrecer información funcional complementaria a otras pruebas como el ecocardiograma o la angiografía.

Con esta incorporación, el Hospital Quirónsalud Córdoba refuerza su apuesta por la innovación tecnológica y la mejora continua de la asistencia cardiovascular, ampliando las herramientas diagnósticas disponibles para los pacientes de la provincia.