Las hipotecas se disparan en 2025 y Córdoba registra la cifra más alta en 15 años

Córdoba cerró 2025 con 7.199 hipotecas constituidas, la cifra más alta desde 2010, cuando se contabilizaron 8.114 préstamos, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato mejora de forma notable los registros de los últimos ejercicios y consolida la tendencia que se viene experimentando desde 2020.

El balance anual de 2025, tras sumar las 663 hipotecas firmadas en diciembre, el tercer mejor mes del año, supera ampliamente las 6.415 hipotecas de 2024 y las 5.764 de 2023. También rebasa los niveles de 2022 (6.679) y 2021 (6.527), confirmando una tendencia al alza tras el parón coincidente con la pandemia en 2020, cuando se firmaron 4.878 préstamos.

La cifra más alta desde el estallido de la burbuja

Para encontrar un volumen superior hay que remontarse a 2010 (8.114), ya en plena resaca de la crisis inmobiliaria. Antes, los datos reflejaban todavía el impacto del estallido de la burbuja: en 2009 se registraron 8.698 hipotecas y en 2008 fueron 10.515.

El contraste es aún mayor si se compara con los años del ‘boom’ inmobiliario. En 2007, en pleno auge del mercado, Córdoba alcanzó el récord de la serie con 17.326 hipotecas, tras las 18.871 de 2006 y las 15.989 de 2005.

Vista aérea de la ciudad. / AJ González

Entre 2011 y 2014, las hipotecas cayeron desde 5.947 hasta tocar fondo en 2014 con solo 2.925 operaciones. A partir de 2015 (3.650) comenzó una recuperación gradual que se consolidó entre 2017 y 2019, cuando se superaron de nuevo las 5.000 firmas anuales.

Un crecimiento sostenido en los últimos años

El nuevo máximo desde 2010 confirma la tendencia alcista de la cifra de hipotecas en Córdoba. La provincia no solo mejora el dato de 2024, sino que se sitúa claramente por encima de la media de la última década.

Construcción de un bloque de viviendas en la zona de Poniente. / A. J. González

En perspectiva, sin embargo, las 7.199 hipotecas de 2025 se sitúan lejos de los registros previos a la crisis financiera, pero consolidan una recuperación sostenida tras los mínimos de la pasada década y apuntan a un mercado inmobiliario más activo que en los años inmediatamente posteriores al estallido de la burbuja.