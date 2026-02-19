Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reestructuración gobierno localRector UCOAyudas inundacionesHipotecasCCFAndrés de InglaterraExportacionesEl tiempoPrecio de la viviendaBinter
instagramlinkedin

Damnificados por el tren de borrascas

Las familias cordobesas afectadas por las inundaciones podrán solicitar las ayudas del Gobierno a partir de mañana

La subdelegación del Gobierno gestionará la mayoría de solicitudes y las familias tienen tres meses para acceder a las ayudas tras los temporales de febrero

El regreso de los vecinos de la Altea y Guadalvalle.

El regreso de los vecinos de la Altea y Guadalvalle. / A.J.González

Guadalupe Gavilán

A partir de mañana, las familias afectadas por las fuertes lluvias y borrascas de febrero en Andalucía podrán acceder a las ayudas previstas en el Real Decreto Ley. La subdelegación del Gobierno en Córdoba se encargará principalmente de la gestión, ofreciendo apoyo directo a los ciudadanos. Las solicitudes podrán presentarse durante tres meses.

Qué cubren las ayudas

El paquete económico supera los 7.100 millones de euros y está diseñado para compensar los daños a:

  • Familias desalojadas (pagos directos de 150 euros por persona y día)
  • Viviendas y enseres domésticos (compensaciones cuadruplicadas)
  • Ayuntamientos, comercios, autónomos, agricultura y ganadería
  • Beneficios fiscales y líneas de apoyo para empresas y autónomos

Compatibilidad y casos especiales

Todas las ayudas son compatibles con otras subvenciones de la Junta de Andalucía o de otras administraciones, como las anunciadas hoy por el Ayuntamiento de Córdoba. Además, aunque aún no se pueda confirmar nada, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana Mª López Losilla, ha comentado que se evaluarán los casos de desalojos en viviendas precintadas o destinadas a demolición, con la intención de que todos los afectados puedan acceder a los fondos.

Noticias relacionadas

El Gobierno busca que estas ayudas lleguen "rápida y directamente a las familias afectadas", apoyando la recuperación tras los temporales y la reconstrucción de infraestructuras y servicios afectados en la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  4. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  5. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  8. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse

El precio de la vivienda protegida alcanza un nuevo máximo histórico en la provincia de Córdoba tras subir un 2,7%

Las familias cordobesas afectadas por las inundaciones podrán solicitar las ayudas del Gobierno a partir de mañana

Las familias cordobesas afectadas por las inundaciones podrán solicitar las ayudas del Gobierno a partir de mañana

Hitachi se abre a negociar en el Sercla tras una nueva jornada de huelga y una caravana de protesta en las calles de Córdoba

Hitachi se abre a negociar en el Sercla tras una nueva jornada de huelga y una caravana de protesta en las calles de Córdoba

Bellido reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos

Las hipotecas se disparan en 2025 y Córdoba registra la cifra más alta en 15 años

Las hipotecas se disparan en 2025 y Córdoba registra la cifra más alta en 15 años

Nuevo récord de exportaciones en Córdoba: la provincia cierra 2025 con la mayor cifra de ventas al exterior

Nuevo récord de exportaciones en Córdoba: la provincia cierra 2025 con la mayor cifra de ventas al exterior

La UCO sigue pendiente de la cesión del edificio de la calle Manríquez para la Facultad de Filosofía y Letras

La UCO sigue pendiente de la cesión del edificio de la calle Manríquez para la Facultad de Filosofía y Letras

El 38º Congreso Nacional OPC lanza en Córdoba un mensaje de confianza en el futuro del sector MICE

Tracking Pixel Contents