Las familias cordobesas afectadas por las inundaciones podrán solicitar las ayudas del Gobierno a partir de mañana

A partir de mañana, las familias afectadas por las fuertes lluvias y borrascas de febrero en Andalucía podrán acceder a las ayudas previstas en el Real Decreto Ley. La subdelegación del Gobierno en Córdoba se encargará principalmente de la gestión, ofreciendo apoyo directo a los ciudadanos. Las solicitudes podrán presentarse durante tres meses.

Qué cubren las ayudas

El paquete económico supera los 7.100 millones de euros y está diseñado para compensar los daños a:

Familias desalojadas (pagos directos de 150 euros por persona y día)

Viviendas y enseres domésticos (compensaciones cuadruplicadas)

Ayuntamientos, comercios, autónomos, agricultura y ganadería

Beneficios fiscales y líneas de apoyo para empresas y autónomos

Compatibilidad y casos especiales

Todas las ayudas son compatibles con otras subvenciones de la Junta de Andalucía o de otras administraciones, como las anunciadas hoy por el Ayuntamiento de Córdoba. Además, aunque aún no se pueda confirmar nada, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana Mª López Losilla, ha comentado que se evaluarán los casos de desalojos en viviendas precintadas o destinadas a demolición, con la intención de que todos los afectados puedan acceder a los fondos.

El Gobierno busca que estas ayudas lleguen "rápida y directamente a las familias afectadas", apoyando la recuperación tras los temporales y la reconstrucción de infraestructuras y servicios afectados en la provincia.